        Haberler Gündem Asansör boşluğundan düşen inşaat işçisi öldü

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde çalıştığı 3 katlı inşaatın 3'üncü katındaki asansör boşluğundan zemine düşen Başar Batran (24), hayatını kaybetti

        Giriş: 11.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 11.11.2025 - 22:19
        Olay, saat 17.00 sıralarında İlküvez Mahallesi’nde bir inşaatta meydana geldi.

        3 katlı inşaatın 3’üncü katında çalışan Başar Batran, dengesini kaybedip asansör boşluğundan zemine düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Batran, ambulansla kaldırıldığı sağlık merkezinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        Fotoğraf: DHA

