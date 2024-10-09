Asansör faciası! Kadın işçi hayatını kaybetti!
İstanbul Ümraniye'de, bir tatlı işletmesinin halatları kopan asansörü düştü. O sırada asansör içerisinde bulunan, 25 yaşındaki Fatma D., isimli personel hayatını kaybetti. İşletme sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü
İstanbul'da korkunç olay, Ümraniye Parseller Mahallesi'nde bulunan bir tatlı işletmesinde sabah saatlerinde meydana geldi.
ASANSÖRÜN HALATI KOPTU
İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, işletmede çalışan yabancı uyruklu personel Fatma D.'nin (25) kullandığı asansör halatların kopması sonucunda düştü.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
Durumu fark eden işletme çalışanlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri Fatma D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ise sokak üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.
İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası genç kadının cenazesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.
İşletme sahibi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.