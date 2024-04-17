ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok" dedi. Bakan Işıkhan, enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine "Asgari ücrete temmuzda ara zam gündemimizde yok. Başta nasıl karar aldıysak, süreç şu anda öyle devam ediyor" cevabını verdi.

Bakan Işıkhan enflasyon ve sözleşme kaynaklı farkların temmuzda emekli maaşlarına yansıyacağını ancak bunun dışında bir zam yapılmayacağını ifade etti.