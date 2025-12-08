Asgari ücret görüşmeleri bu hafta başlıyor: 2026 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak?
Asgari ücret zam pazarlıkları başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli olurken, Kasım ayında aylık ve yıllık enflasyonun dip noktayı görmesiyle, asgari ücrete yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Yeni yılda net asgari ücretin en az 26 bin 525 TL, en çok 28 bin 736 TL olacağı tahmin ediliyor. Peki, asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlıyor, ilk toplantı ne zaman? 2026 asgari ücret tahmini zam tablosu
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bu ay içinde gerçekleştireceği ilk toplantıyla birlikte 2026 yılına yönelik zam pazarlıkları başlayacak. Komisyonda hükümet kanadının temsil yapısına ilişkin değişiklik ve ekim–kasım döneminde enflasyondaki gerilemenin kalıcı olup olmayacağı, belirlenecek zam oranı açısından kritik görülüyor. Peki, 2026 Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU YAPISINDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLİYOR
Geçtiğimiz sene, TÜRK-İŞ başta olmak üzere, diğer işçi konfederasyonları HAK-İŞ ve DİSK'in olumsuz görüşlerine rağmen asgari ücretin yüzde 30 artışla net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesi İşçi konfederasyonlarının tepksini çekmişti. Öyle ki TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'ten arka arkaya açıklama gelmiş ve 2026 asgari ücret görüşmelerine katılmayacaklarını ifade etmişlerdi.
İşçi konfederasyonlarının söz konusu talepleri üzerine 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulunu toplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir adım atı.
KOMİSYONDA ARA FORMÜL UYGULAMASI: HÜKÜMET TEMSİLCİSİ SAYISI DÜŞÜYOR
Bakanlığın gündemindeki "ara formül" ile mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan komisyonun yapısı, hükümet temsilcisi sayısının düşürülmesiyle değiştirilecek.
Yeni yapıda, işçi ve işveren tarafı komisyonda 5'er üyeyle temsil edilmeye devam edecekken, hükümetin üye sayısının 1'e kadar düşürülmesi gündemde.
TÜRK-İŞ'e sunulan söz konusu düzenleme ile komisyonda hükümeti temsil edecek üyelerin hakem rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bakanlığın çalışmasının bugün toplanan TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nda kabul edilmesi halinde, TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılması bekleniyor.
ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ ASGARİ ÜCRETE NASIL YANSIYACAK?
Türkiye'de fiyat istikrarını güçlendirmeyi amaçlayan ekonomik ve mali programının etkileri kasım verileriyle birlikte daha net ortaya çıktı.
Ekim 2022'de yüzde 85,51 ile zirve yapan yıllık enflasyon, kademeli olarak gerileyerek kasımda yüzde 31,07 ile son 4 yılın en düşük seviyesine indi. Aylık enflasyon da yüzde 2,04 ile son 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Böylece, ekonomik programın 2026 yılı için öngördüğü tek haneli enflasyon hedefine yönelik ilerleme sürdü.
Enflasyondaki gerilemenin belirginleşmesiyle birlikte gözler, asgari ücrette yapılacak düzenlemeye çevrildi.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir'de düzenlenen 'Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları'nda, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde sosyal diyalog çerçevesinde karar alınacağını açıkladı. Işıkhan, işçilerin refahını koruyan ve iş verenlerin üretim gücünü gözeten bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.
Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'muzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET