Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025: Temmuz'da asgari ücrete ara, ek zam var mı, asgari ücret artacak mı, zam gelecek mi?

        Asgari ücret zammı 2025: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?

        Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret artışı yeniden gündemdeki yerini aldı. Daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesini beklediklerini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik koşullarda olası bir değişiklik halinde ara zam ihtimalinin değerlendirilebileceğini belirtmişti. Bakan Işıkhan, son olarak hem asgari ücret hem de emekli maaşları konusunda kamuoyunu bilgilendiren yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz 2025'te asgari ücrete ek zam gelir mi? İşte, merak edilenler ve son resmi açıklamalar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 17:47 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrete ara zam yapılacağına yönelik beklentiler bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk yarısında enflasyonun düşeceğini öngördüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şartların değişmesi halinde Temmuz ayında ek zam yapılabileceğini daha önce ifade etmişti. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin son durumu değerlendiren yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte, konuya dair son gelişmeler ve yapılan açıklamalar…

        2

        2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.

        3

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA VAR MI?

        Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. " dedi.

        "Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.

        4

        "ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR" DEMİŞTİ

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13 Ocak 2025 tarihinde HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

        Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.

        Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Petek'in katiline ceza indirimi!
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Popüler oyun can aldı
        Popüler oyun can aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Gizli kamera skandalında sapığın ifadesi ortaya çıktı!
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı anne sütü satışını yasakladı
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Sanayiciden Bakan Şimşek'e cevap
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        Yönetimden Osimhen'e: Kararını ver!
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bizim Çocuklar'ın Avrupa karnesi!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        35 yılda Tuz Gölü'nün yüzde 90'ı yok oldu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"