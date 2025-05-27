Asgari ücret zammı 2025: Temmuz ayında asgari ücrete ara zam var mı?
Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret artışı yeniden gündemdeki yerini aldı. Daha önce yaptığı açıklamalarda enflasyonun yılın ikinci yarısında düşmesini beklediklerini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomik koşullarda olası bir değişiklik halinde ara zam ihtimalinin değerlendirilebileceğini belirtmişti. Bakan Işıkhan, son olarak hem asgari ücret hem de emekli maaşları konusunda kamuoyunu bilgilendiren yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz 2025'te asgari ücrete ek zam gelir mi? İşte, merak edilenler ve son resmi açıklamalar…
Temmuz ayı yaklaşırken asgari ücrete ara zam yapılacağına yönelik beklentiler bir kez daha gündemdeki yerini aldı. Yılın ilk yarısında enflasyonun düşeceğini öngördüklerini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şartların değişmesi halinde Temmuz ayında ek zam yapılabileceğini daha önce ifade etmişti. Bakan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin son durumu değerlendiren yeni açıklamalarda bulundu. Peki, Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacak mı? İşte, konuya dair son gelişmeler ve yapılan açıklamalar…
2025 ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ'DA ARA ZAM YAPILACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız. Şu an için çok erken." ifadesini kullandı.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA VAR MI?
Asgari ücrete ve emekli aylığına ara zam yapılması konusunda ise Işıkhan, "Emeklilerle ilgili şu an herhangi bir çalışmamız söz konusu değil. Temmuzda enflasyon ve TÜFE'den kaynaklanan zam farklarını alacaklar. " dedi.
"Emeklilere yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna Işıkhan, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok." yanıtını verdi.
"ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TEMMUZ AYINDA GÜNDEME GELEBİLİR" DEMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 13 Ocak 2025 tarihinde HaberTürk TV canlı yayınında çalışma hayatına dair soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.
Bu yıl için asgari ücrete ara zam yapılmasının mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine Işıkhan, vatandaşların satın alma gücünü hükümet olarak korumak zorunda olduklarını söyledi.
Işıkhan, enflasyonda ciddi anlamda iyileşme beklediklerini belirterek, "Enflasyonda düşüsün başladığını göreceğiz, çünkü uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım 2023 yılının temmuz ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız, ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumu, bu noktada Ekonomi Koordinasyon Kurulunda karar alınarak güncelleme yapabiliriz." dedi.