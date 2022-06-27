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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? DÜĞÜM ÇÖZÜLÜYOR! Gözler Kabine'de

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Uzun zamandır merak edilen soruyla ilgili düğüm bugün çözülüyor. Bugünki Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili merak edilen sorular cevabını bulacak. Peki, asgari ücrete ara zam gelir mi? Ara zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? İşte konuyla ilgili son açıklamalar...

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  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bugünki Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Kabine'den çıkacak karara göre asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceği belli olacak. Peki, olası bir zam kararı alınırsa asgari ücret zammı ne kadar olur? İşte son tahminler ve yapılan son açıklamalar...

     
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    SON AÇIKLAMA BAKAN BİLGİN'DEN GELMİŞTİ

    Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Toplantının işçi ve işveren temsilcileri ile bakanlıkta olmak üzere en az üç kere toplanması bekleniyor.  Tüm bu süreler göze alındığında Ağustos ayında ödenecek Temmuz ayı maaşlarının zamlı yatabilmesi için önümüzdeki hafta Temmuz ayının ilk günleriyle birlikte Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması gerekiyor. Bakan Vedat Bilgin asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması yaparken önümüzdeki haftayı işaret etti.              
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    BAKAN BİLGİN'İN DEDİĞİ TARİH GELDİ

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

    Bilgin, "Asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki hafta (Bu haftayı kast ederek) açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Bilgin'in önümüzdeki geçen hafta işaretini verdiği gün geldi. Bugün Kabine'de gündem asgari ücret olacak.
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili çalışan kesimin görüşlerini şu sözlerle aktardı:

    Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılması konusunda ilk açıklamanın mart ayında AK Parti eski Grup Başkanvekili Cahit Özkan’dan geldiğini belirten Ergün Atalay, bunun üzerine kendisinin de 22 Mart’ta Abant’taki toplantıda, geçmiş yıllarda aralık ayından önce asgari ücret artışını görüşmediklerini ama her ayın başında açıklanan enflasyon miktarının asgari ücretliye, emekliye yansıtılabileceğini söylediğini anlattı.

     

    Kamuoyunda asgari ücrete ara zam konusunda bir beklenti yaratıldığını kaydeden Atalay, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu alarak işçinin, emeklinin, çalışmayan işsizin yaşadığı sıkıntıyı anlattığını, Erdoğan’ın, asgari ücrete ara zam olmayacağına yönelik bir sözü olmadığını ifade etti. Çalışanların alım gücünün çok düştüğünü kaydeden Atalay, kesinlikle bir şey yapmak gerektiğini dile getirdi.
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    SARIEROĞLU'NDAN ÖNEMLİ  AÇIKLAMA

    Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu asgari ücrete ikinci zamla ilgili şunları söyledi:

    "Bu konu yasal düzenleme ile belirlenmiş hususlar, nasıl toplanacağı belirlenmiş. Bu konuyla alakalı değişik bir durum olursa Çalışma Bakanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılır. Ağzımızdan çıkacak herhangi bir yanlış kelime birçok kişiyi beklentiye sokabilir. Doğru bilgilendirmenin esas olduğuna inandığım için bu konuda çalışma yapan kişi Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır diye düşünüyorum.
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

    6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

    Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    KURTULMUŞ: ÇALIŞMA BAŞLADI

    AK Parti Sözcüsü Numan Kurtulmuş ise asgari ücrete olası zamla ilgili "Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz." ifadelerini kullandı. 
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    PRİMİ KES, MAAŞA EKLE!

    Asgari ücrette konuşulan formüllerden biri de; 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanması. Bu paranın da 450 liralık asgari ücrete dahil edilmesiyle asgari ücretin 5 bin liraya çıkması bekleniyor.
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20 ZAM YAPILACAK MI?

    AK Parti kurmayları, asgari ücret artışının önceki yıllarda olduğu gibi sadece aralık ayında yapılması halinde yüksek oranlı artış gerekeceğini, bu durumda seçim öncesi 2023 yılının ilk yarısında enflasyonda artış olacağını değerlendiriyor. Temmuz ayında ara zam yapılması halinde aralık ayında tek seferde yüksek oranlı zam ihtiyacının da azalacağı görüşü dile getiriliyor.
  • SON DAKİKA | Asgari ücrete zam düğümü çözülüyor! Kritik tarih belli oldu... Asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Asgari ücret zammı oranı ne kadar olur?

    Temmuz ayında yapılması öngörülen ara zam oranı konusunda bir netlik olmamakla birlikte, beklenti, yüzde 10 – 20 aralığında artış olması yönünde. Asgari ücrete yapılacak zammın, asgari ücretin üzerinde ücretle çalışanlar için de artışı gündeme getirmesi bekleniyor.

    Yüzde 20 civarında zam yapılması halinde ise asgari ücret 5 bin veya 5 bin yüz lira olacak.

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