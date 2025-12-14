Asgari ücret ne kadar olacak, ikinci toplantı ne zaman?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısının yapılacağı tarihi duyurdu. Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık cuma günü gerçekleşti. Toplantıya, İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı. Gerçekleşen ilk toplantının ardından, 2. toplantının tarihi merak konusu oldu. Peki, "Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman?" İşte 2026 Ocak asgari ücret zammının belirleneceği tarih...
Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri, kamuoyunun gündemini meşgul etmeye başladı. Son olarak geçtiğimiz sene ocak ayında 22 bin 104,67 TL olarak belirlenen asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı, aralık ayında gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli olacak. Peki, "Asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret toplantısı ne zaman?" İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.
IŞIKHAN: SOSYAL DİYALOĞA AÇIK OLARAK SÜRECİ TAMAMLAYACAĞIZ
Sendikaların, asgari ücrete yönelik beklentilerinin, teklif ve önerilerinin değerlendireceğini belirten Işıkhan, “Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu’nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
2026 OCAK ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda önümüzdeki yıl uygulanacak asgari ücrete yüzde 24-33 aralığında artış yapılması bekleniyor. Buna göre 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin 27 bin 319 lira ile 29 bin 399 lira arasında olması bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun cuma günü gerçekleştirilecek toplantısında işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya gelecek. Buna göre asgari ücrete yüzde 25 artış yapılırsa 27 bin 630, yüzde 30 artış gerçekleşirse 28 bin 735, yüzde 35 zam halinde 29 bin 800, yüzde 40 artış olması durumunda 30 bin 950 TL olacak.
En güçlü senaryo asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış yapılması yönünde. Bu gerçekleşirse 2026’da uygulanacak asgari ücret 28 bin 735 TL olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı sürecinde işveren ve işçi sendikaları arasında bir uzlaşı ihtimali de zayıf görülüyor. Telaffuz edilen rakam ise çalışanı rahatlatacak ve memnun edecek düzeyde değil ancak mevcut durumun devamı alarak değerlendiriliyor.
Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor.
ASGARİ ÜCRETTE ZAM TAHMİNLERİ
- Yüzde 20 zamla brüt 31.206,60 TL net 26.525,60 TL
- Yüzde 25 zamla brüt 32.506,88 TL net 27.630,84 TL
- Yüzde 30 zamla brüt 33.807,15 TL net 28.736,07 TL olacağı tahmin ediliyor.
YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET