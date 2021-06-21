Aşı üretiminin merkezileşmesine karşı hamle 0:00 / 0:00

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Avrupa Birliği ve diğer ortaklarla birlikte çalışıldığını söyleyen DTÖ, Güney Afrika, Senegal ve Ruanda'da bölgesel aşı üretim merkezlerinin oluşturulmasına yardımcı olmak için çalışmalara başlanıldığını pazartesi günü yapılan bir çevrim içi toplantıda bildirdi.

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, "Şu anda aşı üretim kapasitesinin aşırı merkezileştirilmesinin bir kriz durumunda adil erişimle bağdaşmadığını gördük." ifadesinde bulundu.

Aynı zamanda bölgesel üretim merkezleri ve açık tedarik zincirlerinin birlikte çalışmasının gelecekteki sağlık krizine hazırlık için daha umut verici bir yol olduğunu bildirdi.

Aşı üretim merkezleri kararı, dünya çapında 437 milyondan fazla insanı etkileyen Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetinin kaldırılmasına ilişkin tartışmalar ortasında geldi.

66 yaşındaki ekonomist ve DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, Afrika'nın Avrupa Birliği ile aşı üretim merkezleri için çalışacağını aktardı.

Ancak halihazırda çoğu Avrupa ülkesi Covid-19 aşılarında fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesine karşı çıkıyor.