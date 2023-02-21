15 gündür enkaz altında olan "Asi"den güzel haber geldi

Adıyaman'da bir köyde "Asi" isimli inek, 15 gün sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem bölgesindeki hasar tespit ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele çalışmalarına destek oluyor. Ekipler, Koordinatör İl Müdürü olarak Adıyaman'da göreve başlayan Fatih Cineviz ile birlikte merkeze bağlı köyler ve ilçelerde çalışmalarını sürdürüyor.