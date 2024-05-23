Aşırı sağcı AfD'li siyasetçiye markette yumruklu saldırı

Almanya için Alternatif (AfD) üyesi Mario Kumpf, dün ülkenin doğusundaki Ebersbach-Neugersdorf kasabasında bir markette saldırıya uğradı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre saldırgan, Kumpf'a yumruk attıktan sonra alışverişe devam etti. Kumpf saldırıdan sonra polisi kendi aradı. Polis, 53 yaşındaki saldırganı tutukladı.

Kumpf 2019 yılından bu yana Saksonya Eyalet Parlamentosu üyesiydi.

Siyasetçilere ve siyasi kampanya çalışanlarına yönelik bir dizi saldırı Almanya'da demokrasinin durumu hakkında soru işaretleri yarattı.

Şansölye Scholz'un lideri olduğu Sosyal Demokrat Partisi'ne (SDP) mensup, Berlin'in önde gelen bakanlarından ve eski belediye başkanlarından Franziska Giffey bu ayın başlarında başkentte bir kütüphaneyi ziyaret ederken saldırıya uğramıştı.