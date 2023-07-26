Aşırı sıcak ve yüksek nem KOAH hastalarını olumsuz etkiliyor Solunum Derneği TÜSAD, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle KOAH hastalarının şikayetlerinde artış olabileceğini vurgulayarak, özellikle sıcaklığın 30 dereceyi, nemin ise yüzde 60'ı geçtiği günlerde dikkatli olunması uyarısını yaptı. TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Onur Turan, "KOAH hastaları çok sıcakta dışarıya çıkmamalı, sabah serinliğinde egzersiz yapmalı ve ilaçlarını kullanmaya devam etmeli" dedi

Yurt genelinde bir süredir mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları ve yüksek nem, vatandaşları zorluyor. Aşırı sıcak hastalardan en çok etkilenen grupların başındaysa kronik solunum hastaları ve özellikle de KOAH’lılar geliyor. Rekor değerlere çıkan ve önümüzdeki günlerde de sürmesi beklenen sıcak hava nedeniyle yaptığı uyarıları sürdüren Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), hava sıcaklığının 30, nemin ise yüzde 60’ı geçtiği günlerde KOAH hastalarının sıcaktan kendini koruması ve ilaçlarını düzenli kullanmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

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KOAH alevlenmelerinin genel itibarıyla kış aylarında daha sık görüldüğünü ancak aşırı sıcak hava ve yüksek nem oranı nedeniyle KOAH hastalarının olumsuz etkilenebileceğini belirten TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Onur Turan, şu bilgileri verdi: “İdeal olarak kabul edilen nem oranı yüzde 30-60 arasında değişir. KOAH hastaları için bu oran yüzde 40-50 arasında isteniyor. Bunun üzerine çıkması durumunda aşırı terleme, göğüste sıkışma hissinde artış, nefes darlığı ve tansiyonun yükselmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Bu da KOAH hastasında kötüleşme hissine sebebiyet verebilir.”

YAZI KONFORLU GEÇİRMEK İÇİN ALTIN NİTELİĞİNDE TAVSİYELER

Alınacak tedbirlerle KOAH’lı hastaların yazı konforlu geçirmesinin mümkün olduğu aktaran Turan, bu konuda alınabilecek tedbirleri şöyle sıraladı: “Sıcaklığın 30 dereceyi, neminse yüzde 60’ı aştığı günlerde öğle saatlerinde, özellikle de 12:00 ve 17:00 arasında dışarıya çıkmayıp iç mekanlarda kalmaları, sıvı kaybını aza indirgemek için bol su içmeleri, meyve sebze ağırlıklı ve protein içeriği yüksek gıdaları tüketmelerini önermekteyiz. KOAH hastaları için fiziksel aktivitelerin sürdürülmesi çok önemli. Ancak yüksek sıcaklıklar sürerken bu aktiviteler kritik saatlerde değil de havanın daha serin olduğu sabah saatlerinde yapılmalı, fazla ağır aktivitelerden kaçınılmalı. Bir diğer önemli konu da klimalar. Yaz boyunca sıkça başvurduğumuz klimalı ortamlarda uzun süre kalmaktan uzak durulmalı. Klima kaynaklı enfeksiyonlara karşı da klimaların düzenli olarak temizletilmesi ve uygun koşullar sağlanarak kullanılması gerekiyor. KOAH hastaları yaz aylarında da doktorlarının tavsiye ettiği günlük ilaçlarını düzenli kullanmaya devam etmeli ve sıcakların olumsuz etkilerinden etkilenmemek adına kurtarıcı ilaçlarını yanlarında bulundurmalı."