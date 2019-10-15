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Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı: Yusuf ve Ada artık sevgili!

Aşk Ağlatır yeni bölüm fragmanı izleyici ile buluştu. Aşk Ağlatır'da nihayet Ada ile Yusuf sevgili oluyor. Nalan ise Yusuf'un kendisinden ayrılmak istemesi ile öfkeden deliye dönüyor. İşte Aşk Ağlatır 7. yeni bölüm fragmanı

Aşk Ağlatır

Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Aşk Ağlatır’ın 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Ada’nın Yusuf’la buluşmak için heyecandan yerinde duramadığı tanıtımda iki aşığın mutluluğu izleyenleri derinden etkilerken, Yusuf’un ayrılma isteğini kabul etmeyen Nalan öfkeden deliye dönüyor. Kalbinin sesini dinleyen Yusuf soluğu Ada’nın yanında alırken, iki aşık sevgili olarak ilk randevularına çıkıyor. Birlikte vakit geçiren ikilinin romantik anları ise beğeni topluyor. Taşradan İstanbul’a göç etmiş ve tek başına ayakta kalmaya çalışan gençlerin; vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışmanın hikayesinin anlatıldığı Aşk Ağlatır, her Pazar Show TV’de ekrana geliyor.

AŞK AĞLATIR 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AŞK AĞLATIR’IN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Nalân ve Mert’in öpüştüklerini gören Ada, Yusuf’a söylemeyerek Nalân’la yüzleşmeye karar verdi. Ada’nın gördüklerini Yusuf’a anlatmasına engel olmaya çalışan Nalan ise Ada’yı ikna etti. Nihal, Ada’nın geçmişiyle ilgili çok önemli bir sırrı fark etti. Ada’nın Erdem ve Nurcan’ın kızı olduğunu anlayan Nihal, bu gerçeği Yıldırım’a anlattı. Yıllardır vicdan azabı çeken, Ada’nın babası Erdem’in parasını alan Yıldırım ise Ada’ya yardım etmeye karar verdi. Yusuf, daha önce sinemaya hiç gitmeyen Ada’ya sürpriz yaparken, ikilinin mutlulukları görülmeye değerdi. İstanbul’a gelen Mustafa, çalınan parasına karşılık; Yıldırım’ın Ada’ya aldığı eşyaları geri alırken, İsmail’in hastalık yalanı Rüzgar’ın yardımıyla ortaya çıktı. Kalbine daha fazla söz geçiremeyeceğini anlayan, Nalan’dan ayrılıp Ada’yla birlikte olmaya karar veren Yusuf, Ada’yla konuşmaya gitti. O sırada Rüzgar ve Ada’yı birlikte gören ve yanlış anlayan Yusuf şoke oldu. Final sahnesinde Yıldırım, Ada’ya kim olduğunu söyleme kararı aldı. Ada’yı bulan Yıldırım, ona gerçekleri söyleyecek miydi?

AŞK AĞLATIR 6. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MF Yapım imzalı Aşk Ağlatır’ın başrollerini Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan ve Yağız Can Konyalı paylaşıyor.

Aşk Ağlatır’ın yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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