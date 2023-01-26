Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema
ABONE OL

'Aşk, Mark ve Ölüm' AKM Yeşilçam Sineması'nda

Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması'nda 31 Ocak’a kadar, prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ‘Aşk, Mark ve Ölüm’ ve prömiyerini Sundance Film Festivali’nde yapan ‘Acil Durumda Jane’i Ara’ gösterimde olacak.

'Aşk, Mark ve Ölüm' AKM Yeşilçam Sineması'nda
HABERTURK.COM

Atatürk Kültür Merkezinin bağımsız sinema durağı AKM Yeşilçam Sineması, 31 Ocak’a kadar sinemaseverleri 2022 yılının en iddialı yapımlarından Aşk, Mark ve Ölüm ve Acil Durumda Jane’i Ara ile buluşturuyor

Cem Kaya imzalı sıradışı bir belgesel: Aşk, Mark ve Ölüm

Almanya’daki Türk göçmenlerin, çocuklarının ve torunlarının yaşattığı bağımsız müzik kültürünü, benzersiz bir hikayeyle senaryolaştıran Cem Kaya ve Mehmet Akif Büyükatalay izleyiciye 'Aşk, Mark ve Ölüm' belgeseli ile alışılmışın dışında bir seyir deneyimi sunuyor. Daha önce Remake, Remix, Rip-Off’la büyük başarı yakalayan Cem Kaya, senaristliğin yanı sıra belgeselin yönetmenliğini de üstleniyor.

Prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ve büyük övgü kazanan belgesel, müziği odak noktasına alan Türk göçmen ailelerin son 60 yıldaki değişim ve dönüşümlerini perdeye aktarıyor. Hikâyesini eğlenceli ve dolambaçlı bir dille, hikayelerin ilk defa gün yüzüne çıkan arşiv görüntüleri eşliğinde anlatan belgesel, Türk göçmenlerin bağımsız, dolayısıyla da pek bilinmeyen müzikal dünyasında Almanya için taşıdığı eşsiz nitelikleri sunuyor. Türkiye’den Almanya’ya taşan müziğin 60 yıla dayanan mirasını kutlayan Aşk, Mark ve Ölüm, hem savaş sonrası için alternatif bir tarih hem de içinde yer alan; Köln Bülbülü Yüksel Özkasap, Derdiyoklar, Cavidan Ünal, Muhabbet, Killa Hakan, Kabus Kerim, Erci E. ve Hatay Engin gibi isimlerle müzikal anlamda bir ünlüler geçidini ağırlıyor.

60’lı yıllara damga vuran Jane Kolektifi’nin gerçek öyküsü: 'Acil Durumda Jane’i Ara'

Tiyatro oyunlarıyla adını duyuran Phyllis Nagy’nin yönetmenliğini üstlendiği, dünya çapında değişim rüzgarları esen 68 yıllarını beyaz perdeye aktaran Acil Durumda Jane’i Ara, 1973’e kadar faaliyet gösteren Jane Kolektifi’nden gerçek bir öyküyü sinamaseverlere sunuyor. 2022 Sundance Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapmasının ardından Berlin’de de ana yarışmada yer alan başarılı filmin yönetmeni Phyllis Nagy, senaryosunu yazdığı Carol ile hem Oscar hem BAFTA’larda en iyi senaryo ödülüne aday gösterilmişti.

ABD’de karmaşa, değişim ve hüzün rüzgârlarının estiği dönemde bir ev kadını olan Joy’un hayatının dönüm noktasıyla film başlıyor: Chicago, 1968. ABD’de karmaşa, değişim ve hüzün rüzgârları esiyor; ev kadını Joy için ise kadınlık mücadelesi yaklaşıyor. İkinci hamileliğinin sağlığını tehdit ettiği ortaya çıkınca Joy tamamı erkeklerden oluşan sağlık kurulundan hamileliğini sonlandırma iznini alamıyor. En umutsuz anında, kendi gibi çaresiz kadınlara gizlice yardımcı olan, kendilerine Jane’ler adını veren bir grup kadın imdadına yetişiyor. Joy, hayatını kurtaran bu örgüte katılarak başka kadınların da kendi kararlarını almalarına yardımcı olmaya karar veriyor.
Kadınların ataerkil sistemde göğüsledikleri problemleri, nasıl sorunlarla mücadele ettiklerini ve neleri değiştirebileceklerini beyaz perdeye aktaran film, ataerkil zihniyete meydan okuma isteğini açık bir tartışmaya sunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İKSV Galaları 'Yaşamak'la devam ediyor
KÜLTÜR-SANAT İKSV Galaları 'Yaşamak'la devam ediyor
Tiyatro Ak’la Kara’dan 'Ölümcül Oyun'
KÜLTÜR-SANAT Tiyatro Ak’la Kara’dan 'Ölümcül Oyun'
Gizemli tablonun sırrını çözmek için yapay zeka kullandılar
KÜLTÜR-SANAT Gizemli tablonun sırrını çözmek için yapay zeka ...
Genç yıldızlar İş Sanat'ta parlıyor
KÜLTÜR-SANAT Genç yıldızlar İş Sanat'ta parlıyor
Oscar adayları 2023 açıklandı... İşte 95. Oscar Ödülleri adayları! - Öne çıkan haberler
KÜLTÜR-SANAT Oscar adayları açıklandı
Altın Ahududu Ödülleri için adaylar açıklandı
KÜLTÜR-SANAT Yılın en 'kötüleri' olmak için yarışıyorlar
Pera Müzesi'nden yarıyıl tatili etkinliği
KÜLTÜR-SANAT Pera Müzesi'nde yarıyıl tatili etkinliği
Petra Conti 'La Bayadère' için geliyor
KÜLTÜR-SANAT Petra Conti 'La Bayadère' için geliyor
'Urartu Kemerleri' sergisi
KÜLTÜR-SANAT 'Urartu Kemerleri' sergisi
Zamanın peşinde giden şair ve yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar
KÜLTÜR-SANAT Zamanın peşinden giden yazar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.