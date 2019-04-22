Konya'nın Karapınar ilçesinde izne gelen asker, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, dün öğle saatlerinde Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı İslik Mahallesinde meydana geldi. Vatani görevini yaptığı Şırnak'tan memleketine izne gelen 21 yaşındaki Niyazi Durdu, kendilerine ait ahırda süt sağımı yaparken elektrik kaçağı nedeni ile akıma kapıldı.



Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Durdu, ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Niyazi Durdu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Konya Numune hastanesine yapılan otopsinin ardından Niyazi Durdu’nun cenazesi defnedilmek üzere Karapınar ilçesi İslik Mahallesine gönderildi.