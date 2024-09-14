Askeri geçmişten moda sahnesine: Sonbahar aylarının favori parçası trençkot nasıl ortaya çıktı?

ÖNCEDEN "MAC" OLARAK ANILIYORDU

Bu tarz paltolara “mac” deniyordu ve isimlerini mucitleri Charles Macintosh'tan alıyorlardı. Bu kumaşın kullanıcıyı kuru ve sıcak tutması ne kadar şaşırtıcı olsa da, önemli bir kusuru vardı: kumaş nefes alamıyordu, dolayısıyla ter içeride kalıyordu. Bunun yanı sıra, kumaşın oldukça kötü bir kokusu vardı ve güneşin sıcağında bile “eriyebiliyordu”. Bu eksikliklere rağmen mac'ler 19. yüzyıl boyunca ordu personeli tarafından kullanıldı.