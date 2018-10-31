Askerlik düşecek mi? ve tek tip askerlik yani 9 ay askerlik düzenlemesi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Peki; Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik (9 ay tek tip askerlik) gelecek mi? İşte son açıklamalar...

HULUSİ AKAR'DAN YENİ DÜZEN SİNYALİ

Askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar önemli değerlendirmelerde bulundu. Akar konu ile ilgili şunları söyledi:

Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Öğretmen hakim doktor akademisyen sporcu gençlerimizi var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede cumhurbaşkanımıza takdim edeceği en kısa sürede. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız.

"UZUN VADELİ BİR PROJE"

Askerlik sisteminin değişip değişmeyeceği ile ilgili bir soruya ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu cevabı verdi:

Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje.

Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak.

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