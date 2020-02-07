Askeralma Dairesi Başkanlığı'na bağlı 20 ilde Askerlik Dairesi Başkanlıkları ve bunlara bağlı 530 adet Askerlik Şubesi Başkanlığı bulunmaktadır.

ASKERLİK ŞUBESİ MESAİ SAATLERİ 2020

Askerlik şubeleri hafta içi her gün mesaiye 08.30'da başlar. Öğle molası 12.00'dan 13.00'a kadar sürer. 13.00'da tekrar başlayan mesai, akşam kapanış saati olan 17.00'a kadar devam eder.

Askerlik şubeleri hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri çalışmamaktadır.

Askerlik şubeleri 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günleri ile dini bayramlar olan Ramazan ve Kurban bayramlarında kapalıdır.

ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM ADRESLERİ

Askeralma Dairesi Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı Bakanlıklar Ankara adresinde bulunmaktadır. Askeralma Dairesi Başkanlığı telefon numarası da 0312 402 61 00'dır.