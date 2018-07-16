Vatani görevini yapmak için bekleyiş içerisinde olan asker adayları nerede askerlik yapacağını öğrenmek için askerlik yeri sorgulama sistemini araştırıyor. Askerlik yerlerinin belli olmasına az bir süre kala heyecanlı bekleyiş içerisine giren vatandaşlar, açıklandığı takdirde e-Devlet sistemi aracılığıyla öğrenebilme olanağı elde edebilecek.



E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Askerlik yeri sorgulama işlemini gerçekleştirebilmek için öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapmalısınız. Askerlik yerleri e-Devlet’in https://www.turkiye.gov.tr/ resmi internet sitesi aracılığıyla öğrenilebilecek. Askeri birliğe katılım gösterecek adayların askerlik yerlerine erişebilmesi için ilk etapta şayet bir e-Devlet şifreleri bulunmuyorsa, bir kendilerine en yakın yerde bulunan PTT merkezlerinden yalnızca 2 TL karşılığında e-Devlet şifresi edinmesi gerekmektedir. Sonrasında T.C kimlik numarası ve temin edilen e-Devlet şifresi ile giriş yapılmasının ardından "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" şeklinde yazmak askerlik yeri sonucunu öğrenmek için yeter olacaktır. Akabinde karşılarına çıkan ekranda askerlik yerlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler görüntülenebilir.



