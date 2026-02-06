Ankara 6 Şubat baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?
Ankara güncel baraj doluluk oranı ASKİ tarafından paylaşıldı. Kış aylarında etkisini gösteren yağışlar, barajları besleyerek doluluk oranlarının aşamalı olarak yükselmesine katkı sağlıyor. Yağışların ardından başkentin su kaynakları olan 11 barajın su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Peki, 6 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlardaki son durum ne? İşte tüm detaylar...
ASKİ, 6 Şubat Ankara baraj doluluk oranını yayınladı. Ocak ve Şubat aylarında etkili olan yağmurların ardından barajlardaki su seviyesi artışını sürdürüyor. Ankara’ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere Barajı güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “6 Şubat Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç, baraj doluluk oranı kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...
ANKARA 6 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 6 Şubat verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 15,54 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 5,71 olarak ölçüldü.
ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM
Akyar Barajı: yüzde 17,65
Çamlıdere Barajı: yüzde 15,38
Çubuk 2 Barajı: yüzde 10,59
Eğrekkaya Barajı: yüzde 25,54
Kargalı Barajı: yüzde 16,05
Kavşakkaya Barajı: yüzde 10,00
Kesikköprü Barajı: yüzde 100
Kurtboğazı Barajı: yüzde 12,44
Peçenek Barajı: yüzde 17,56
Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92
Uludere Barajı: yüzde 36,445