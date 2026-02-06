Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ASKİ 6 Şubat 2026 baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu, barajlarda son durum ne?

        Ankara 6 Şubat baraj doluluk oranı: Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç oldu?

        Ankara güncel baraj doluluk oranı ASKİ tarafından paylaşıldı. Kış aylarında etkisini gösteren yağışlar, barajları besleyerek doluluk oranlarının aşamalı olarak yükselmesine katkı sağlıyor. Yağışların ardından başkentin su kaynakları olan 11 barajın su seviyeleri yükselmeye devam ediyor. Peki, 6 Şubat Ankara baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlardaki son durum ne? İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 10:27 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ASKİ, 6 Şubat Ankara baraj doluluk oranını yayınladı. Ocak ve Şubat aylarında etkili olan yağmurların ardından barajlardaki su seviyesi artışını sürdürüyor. Ankara’ya su sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli ve Uludere Barajı güncel verileri belli oldu. Bu kapsamda “6 Şubat Ankara barajlarında su seviyesi yüzde kaç, baraj doluluk oranı kaç oldu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        2

        ANKARA 6 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI

        Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 6 Şubat verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 15,54 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 5,71 olarak ölçüldü.

        3

        ANKARA BARAJLARINDA SON DURUM

        Akyar Barajı: yüzde 17,65

        Çamlıdere Barajı: yüzde 15,38

        Çubuk 2 Barajı: yüzde 10,59

        Eğrekkaya Barajı: yüzde 25,54

        Kargalı Barajı: yüzde 16,05

        Kavşakkaya Barajı: yüzde 10,00

        Kesikköprü Barajı: yüzde 100

        Kurtboğazı Barajı: yüzde 12,44

        Peçenek Barajı: yüzde 17,56

        Türkşerefli Barajı: yüzde 5,92

        Uludere Barajı: yüzde 36,445

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        Erdoğan: Kardeşlerimizi unutmayacağız
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        "Kadranı peçeteyle kapatmıştım"
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Dinmeyen acı: 6 Şubat... Üç yıl sonra ortaya çıkan felaket anı...
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        Tarifsiz hüzün; 6 Şubat depremlerinin 3. yılı
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        MİT'ten Mossad operasyonu!
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        ABD-İran görüşmesi bugün Umman'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Aile sağlık merkezinde yaşandı... Müezzinden doktora feci darp!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Türk futbolunun acı günü: Maç aşkı canından etti!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Gümrüksüz alışveriş dönemi resmen sona erdi
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Eski belediye başkanını oğlu baltayla öldürüldü!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Beşiktaş, Murillo transferini bitirdi!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        Danıştay’dan eylemci hekime kötü haber
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        20 il için sarı kodlu uyarı! Sağanak yağmur, kar yağışı ve lodos
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        Clinton'dan Epstein soruşturması öncesinde açık oturum çağrısı
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        İzmir ve Muğla sağanak yağış! 2 kişi hayatını kaybetti
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Değerli metaller haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Japonlar nasıl bu kadar zayıf kalabiliyor?
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı
        Güne zinde başlamanın sırrı bu alışkanlıklarda saklı