ANKARA 6 ŞUBAT BARAJ DOLULUK ORANI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yayınlanan 6 Şubat verilerine göre Ankara baraj doluluk oranı yüzde 15,54 olarak kaydedildi. Aktif doluluk oranı ise yüzde 5,71 olarak ölçüldü.