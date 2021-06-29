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Aşkın Tarifi 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşkın Tarifi 4. son bölüm

Aşkın Tarifi dizisi 4. son bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yer aldığı Aşkın Tarifi dizisinin 5. yeni bölüm fragmanında; Fırat, Naz'a isyan bayrağını açıyor. İşte Aşkın Tarifi dizisinin son bölüm özeti...

Aşkın Tarifi 5. yeni bölüm fragmanı yayında! Aşkın Tarifi 4. son bölüm

Aşkın Tarifi 5. yeni bölüm fragmanı ile ekrana geldi. Yeni bölümde; Naz'ın Taylan ile olmasını hazmedemeyen Fırat durumu değiştirmeye kararlıdır. Naz'a Taylan ile evlenmemesi gerektiğini açık yüreklilikle söyler.

AŞKIN TARİFİ 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


AŞKIN TARİFİ 4. SON BÖLÜM

Aşkın Tarifi 4. son bölümde; Naz’la Fırat’ın o anın heyecanında sarılmaları; Naz’ı, Taylan ve kendi ailesi karşısında zor bir duruma düşürür. Fırat da Naz’ın, ailesine karşı bu duruma düşmesine üzülür. Hiç planda olmayan bu sarılma, aslında Taylan’ın işini kolaylaştırmıştır. Taylan, Naz’ı Fırat üzerinden manipüle ederek, onun duygularıyla oynar. Kebapçı, sonunda açılır. Herkes, açtıran kişinin Fırat olduğunu düşünürken; bu hamle, hiç beklenmedik birinden gelir.

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