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Asla eti aratmayacak! İşte Ramazan sofralarını şenlendirecek, leziz tavuk köftesi tarifi!

Ramazan günlerinin yaklaşmasıyla birlikte, ailesine, sevdiklerine, dostlarına iftar sofrası hazırlamak isteyen vatandaşların akıllarında şimdiden tarifler şekillenmeye başladı. Şimdi sizlere vereceğimiz bu tarif, hem yapması pratik hem de oldukça lezzetli. İşte sofrada kırmızı eti aratmayacak, tavuk köftesi tarifi...

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  • Asla eti aratmayacak! İşte Ramazan sofralarını şenlendirecek, leziz tavuk köftesi tarifi!

    İçerisinde barındırdığı birçok mineral ve vitaminlerle hem sağlık açısından oldukça faydalı olan hem de lezzeti tartışılmaz olan tavuk köftesi tarifini sizler için derledik. Ramazan’da iftar sofralarınızda farklılık yaratmak isterseniz, hem yapımı kolay hem de lezzeti dillere destan tavuk köftesini deneyebilirsiniz. İşte yapımı…
  • Asla eti aratmayacak! İşte Ramazan sofralarını şenlendirecek, leziz tavuk köftesi tarifi!

    TAVUK KÖFTESİ MALZEMELERİ

    500 gram tavuk göğsü

    2 su bardağı bayat ekmek kırıntısı (çekilmiş)

    1 adet soğan

    1 adet kabak

    1 adet yumurta

    5-6 dal maydanoz

    1 tatlı kaşığı kimyon

    1 tatlı kaşığı kekik

    1/2 çay kaşığı karabiber

    1/2 çay kaşığı pul biber
  • Asla eti aratmayacak! İşte Ramazan sofralarını şenlendirecek, leziz tavuk köftesi tarifi!

    TAVUK KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

    Bayatlamış ekmekleri rondodan çekerek bir kabın içerisine alın. Sonrasında tavukları rondodan çekin ve kıyma kıvamına getirin.

    Çekilen tavukları da ekmeklerin yanına alın.

    Sonrasında soğan ve sarımsağı rondodan çekin. Karışımın içerisine yumurta, maydonoz, baharat ilave edin. 

    En son kabağı rondodan geçirin ve karışıma koyun.

    (Eğer rondonuzun gücüne güveniyorsanız, tüm malzemeleri aynı anda çekebilirsiniz, fakat önerimiz ayrı ayrı çekerek daha düzgün ufaltmanızdır.)

    Hepsini güzelce yoğurun ve son olarak şekil verin.

    Tavayı ısıtın ve ister zeytinyağı ister sıvı yağı ekleyin.

    Önlü arkalı kızartın.

    Yanında yoğurt sos ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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