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        Haberler Objektife Takılanlar Aslı Enver: Ben o paraları vermem - Magazin haberleri

        Aslı Enver: Ben o paraları vermem

        Ünlü oyuncu Aslı Enver, tatil bölgelerindeki yüksek lahmacun fiyatları hakkında; "Ben o paraları vermem" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 10:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 10:01
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        "Ben o paraları vermem"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aslı Enver, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte bir restoranda yemek yiyen ünlü oyuncu, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

        Enver, annelik süreciyle ilgili olarak; "Kızımı büyütmeye devam ediyorum. Çok güzel ve keyifli bir süreç. 2 yaşına gelmek üzere şu anda Elay. Birey oldu artık, ben de onu hayranlıkla izliyorum. Ben ondan, o benden bir şeyler öğreniyoruz. Hayatım bir yandan değişti bir yandan da değişmedi. Ufak ufak yine aralarda çalışıyorum. Yeni bir hayat tarzı diyelim. Zor olur şimdi bir proje yapsam, görüştüğüm işler de var ama" dedi.

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        Aslı Enver, 12 Kasım 2022’de iş insanı Berkin Gökbudak ile nikâh masasına oturmuş, bu evlilikten 2023'te kızı Elay’ı kucağına almıştı.

        Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tatil planlarının sorulması üzerine Enver, esprili bir dille; "Biz biraz özgür bir çiftiz, anlık 'haydi hafta sonu şuraya gidelim' şeklindeyiz. Gördüğünüz gibi hiç net konuşan birisi değilim ben zaten, ortaya karışık" diyerek güldü.

        Her yaz olduğu gibi bu yaz da gündeme gelen tatil bölgelerindeki yüksek lahmacun fiyatları hakkında da konuşan oyuncu; "Ben vermem o paraları. 2 bin 500 TL olmuş mu?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

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        #aslı enver
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