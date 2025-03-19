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        Haberler Magazin Aslıhan Karalar, akademiye kabul edildi

        Aslıhan Karalar, akademiye kabul edildi

        Aslıhan Karalar, ABD'de oyunculuk yapma girişiminde bulundu. Karalar, New York Film Akademisi'ne kabul edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 12:42 Güncelleme: 19.03.2025 - 12:44
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        Akademiye kabul edildi
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        Aslıhan Karalar, oyunculuğu yurt dışında da yapmak için bir hayli azimli. Karalar, şansını ABD'de deneyen Charles Dance, Sunny Deol, Shefali Shah ve Mahreen Pirzada ile başrolü paylaşacağı, adı henüz açıklanmayan film projesine dâhil oldu.

        7 yıllık kariyerinde TV dizisi ve sinema filmi olmak üzere 13 yapımda rol alan Aslıhan Karalar, oyunculuk dersleri alacağı prestijli bir akademi olan New York Film Akademisi'ne 90 puanla kabul edildi.

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        #Aslıhan Karalar
        #ABD
        #New York Film Akademisi
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