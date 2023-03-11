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Aslıhan Karalar: Sevgiye ve aşka açığım

'Ulan Salih' adlı filmin galasında boy gösteren Aslıhan Karalar, "Şu an gerçekten bekârım ve uzun zamandır bu şekildeyim ama inşallah olur bir kişi. Sevgiye, aşka açığım" dedi

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  • Aslıhan Karalar: Sevgiye ve aşka açığım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; 'Ulan Salih' adlı sinema filminin galası önceki akşam gerçekleşti. Salih Aksu yapımcılığında gerçekleşen filmin oyuncu kadrosunda İnan Ulaş Torun, Eslem Akar , Levent Sülün, Aleyna Dalveren, Metin Keçeci , Tülay Bulut, Tayfun Sav, Buğra Ağalday, Ahmet Dursun, Fatoş Baş, Funda Dönmez gibi oyuncular yer alıyor. Film, 'Salih'in başından geçen olayları komik ve aynı zamanda dramatik bir şekilde anlatıyor.
  • Aslıhan Karalar: Sevgiye ve aşka açığım - Magazin haberleri

    "ACIMIZI UNUTMADIK"

    Galada izleme öncesinde sorulara yanıt veren oyuncu grubu, film hakkında, "Çok heyecanlıyız, hiçbirimiz filmin hazır ve bitmiş halini izlemedik. Acımızı da unutmadık. Acımız bir tarafta duruyor ama hayat da devam etmek zorunda. İşimizi de yapmaya devam etmek zorundayız. Kötü günlerden geçiyoruz ama belki insanlara umut olabilir ve belki güldürebiliriz" ifadelerini kullandı.
  • Aslıhan Karalar: Sevgiye ve aşka açığım - Magazin haberleri

    Aleyna Dalveren, "Heyecanlıyım, harika bir proje oldu bence. Ben bu rolü kendime çok yakıştırdım. İnşallah ikincisi de gelecektir." dedi.

    İnan Ulaş Torun, "Bu projeyi diğerlerinden ayıran nedir?" sorusuna, "Bir sürü bağımsız işte oynadım. Bağımsız işlerin sizlerle buluşması kolay olmuyor. O yüzden size sürekli komedi oynuyorum gibi geliyor. Daha naif ve daha insan hikayesi bu. Dolandırandan çok dolandırılan bir roldeyim" şeklinde konuştu.
  • Aslıhan Karalar: Sevgiye ve aşka açığım - Magazin haberleri

    "BENİ BİRÇOK ROLDE GÖRECEKSİNİZ"

    Davete katılanlar arasında oyuncu Aslıhan Karalar da vardı. Film hakkında sorulara yanıt veren Karalar, "Heyecanlıyım. Güzel bir işin bizi beklediğine eminim" dedi.

    Yeni projeler hazırlığında olduğunu da dile getiren Aslıhan Karalar, "Üç farklı projede yer aldım. Beni birçok rolde göreceksiniz. Çok da ipucu veremiyorum. İnşallah izlersiniz hepsini" ifadelerini kullandı.

    "SEVGİYE VE AŞKA AÇIĞIM"

    Özel hayatıyla alakalı da açıklamalarda bulunan Aslıhan Karalar, "Şu an gerçekten bekârım ve uzun zamandır bu şekildeyim ama inşallah olur bir kişi. Sevgiye, aşka açığım. Güvenebileceğim ve değer veren birisi olsun. Ben Ankara'dan geldim. Küçük bir şehirden geldim yani. Orada değer verme kavramı burdan çok daha farklı. İstanbul'da pek insanlara güvenemiyorum" şeklinde konuşarak, sitemde bulundu.

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