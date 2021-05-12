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Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Asperger sendromu nedir? Sorusu günün en çok aranılanlar arasında yerini aldı. Tesla'nın kurucusu Elon Musk Asperger sendromu olduğunu açıkladı. Peki, asperger sendromu belirtileri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri nelerdir?

Asperger sendromu nedir? Asperger sendromu belirtileri nelerdir? Sorusu Dünyanın en zenginleri arasında yer alan ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk'ın asperger sendromu olduğunu açıklamasının ardından merak konusu oldu. Otizmi hatırlatan davranışlarla karakterize bir bozukluk olarak tanımlanan asperger sendromu ile ilgili detaylar haberimizde...

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

Viyanalı hekim Hans Asperger 'in 1944 yılında tanımladığı klinik durum, 1980'li yıllarda Lorna Wing tarafından İngiliz literatürüne 'Asperger Sendromu' olarak kazandırıldı. Asperger bozukluğu sosyal etkileşimde bozulma ve tuhaflaşma, sınırlı ilgi alanı ve otizmi hatırlatan davranışlarla karakterize bir bozukluktur. Otizmin tersine Asperger bozukluğunda, dil gelişimi, bilişsel gelişim ve yaşa uygun özbakım becerilerinin gelişiminde belirgin gecikme yoktur.

Viyanalı hekim Hans Asperger 'in 1944 yılında tanımladığı klinik durum, 1980'li yıllarda Lorna Wing tarafından İngiliz literatürüne 'Asperger Sendromu' olarak kazandırıldı. Asperger bozukluğu sosyal etkileşimde bozulma ve tuhaflaşma, sınırlı ilgi alanı ve otizmi hatırlatan davranışlarla karakterize bir bozukluktur. Otizmin tersine Asperger bozukluğunda, dil gelişimi, bilişsel gelişim ve yaşa uygun özbakım becerilerinin gelişiminde belirgin gecikme yoktur.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

Rahatsızlığın belirtileri arasında yer alan maddeler:

Sosyal farkındalık eksikliği
Sosyalleşmede/arkadaş edinmede ilgi eksikliği
Arkadaşlıklar kurma ve sürdürmede zorluk
Başkalarının düşüncelerini ve duygularını anlayamamak (empati kuramamak)
Göz temasından kaçınmak veya çok dikkatlice bakmak
Yüz ifadeleri ve mimik kullanma eksikliği ya da abartılı mimiklerin kullanılması
Vücut dilini anlayamama
Kişilerarası sınırlara uymama; mahremiyet algısının gelişmemesi,
Seslere, dokunmaya, kokulara, tatlara veya görsel uyaranlara aşırı hassasiyet
Ritüellere veya rutine aşırı bağlılık
El çırpma ya da kol sallama gibi tekrarlanan motor davranışlar
Sakarlık veya koordine olmaya motor hareketler
Dinozorlar veya elektrikli süpürge gibi sadece birkaç konuya gösterilen takıntılı ilgi
İroni ya da alay gibi ince bir dil kullanımını anlamada güçlük çekmek
Düzensiz konuşma veya konuşmayı kendi ilgi alanına yönlendirme; diğer tarafın konuştuğu konuya odaklanamama.

ASPERGER SENDROMU TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Asperger bozukluğunun tedavisinde çeşitli yöntemler söz konusu. Bunlardan bazıları şöyle: Sosyal becerilerin gelişimi, bilişsel davranış terapisi, depresyon ve anksiyete gibi sorunlar için ilaç tedavisi, algısal bütünlük ve motor koordinasyon için mesleki ya da fizik tedavi, konuşma terapisi ile sosyal iletişimi geliştirici müdahaleler, özellikle evde kullanılacak davranışsal teknikler üzerine ebeveynlerin eğitimi ve desteklenmesi.

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