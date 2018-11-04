Asteras Tripolis - Xanthi sahaya çıkıyor

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. Asteras Tripolis, 05 Kasım 2018 Pazartesi günü Xanthi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:30. 5 puanlı Asteras Tripolis 14. sırada bulunuyor, Xanthi 15 puana sahip ve 5. sırada. Asteras Tripolis son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Xanthi, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 613 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asteras Tripolis kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Xanthi sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Asteras Tripolis önceki hafta Paok mücadelesinde 3-2 kazandı.

Xanthi ise Atromitos karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Asteras Tripolis, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Xanthi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Xanthi, 2 gol atarken 1 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ