Astım hastalarına ‘klima’ uyarısı! 0:00 / 0:00

İHA

Klimanın ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı vermesi nedeniyle zamanla cihazın filtrasyon sisteminin kirlenebileceğini dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, bilgilendirmede bulundu.

FİLTRELERİN TEMİZLENMESİ GEREKİR

Klima filtrelerinin bakımının sağlık için önemine dikkat çeken Uluışık, “Yaz mevsiminin gelmesiyle artan sıcaklık ve nem, klimaları günlük yaşantımızın bir parçası haline getirdi. Astım ve alerji hastalarının klima kullanırken dikkat edilmesi gereken durumlar vardır. Astım hastalarının soludukları havanın ısısı, nemi ve temizliği çok önemlidir. Klimalar uygun ısı ve nemi ayarlayabilmek açısından yarar sağlar. Hedeflenen en uygun sıcaklık 24-25 derece ve nem de yüzde 40-50’dir” ifadelerini kullandı.

BAKIMLARI ÖNERİLEN SIKLIKTA YAPILMALI

Yeni tip gelişmiş filtreli klimalar aynı zamanda havayı temizleme özelliğine de sahip olduğuna dikkat çeken Uluışık, “Mümkünse filtre kalitesi daha iyi olan klimalar tercih edilmeli, mutlaka klima filtre bakımları önerilen sıklıkta yapılmalıdır. Çünkü klima, ortamdaki havayı emip filtrasyon yaptıktan sonra dışarı verdiğinden cihazın zamanla filtrasyon sistemi kirlenebilir, klimaların filtrelerinde biriken tozlarda bakteri ve mantar sporları üreyebilir. Bu mikroorganizmalar astım hastaları ya da alerjik nezlesi olan hastalar için risk teşkil eder ve sık hastalanmalarına, astım ataklarına, alerjik yakınmaların artmasına ve akciğer enfeksiyonlarına yol açabilir. Ancak filtre temizliği ve bakımı düzgün bir şekilde yapılırsa bu riskler ortadan kaldırılabilir” bilgisini verdi.

KLİMA KULLANIRKEN DİKKAT!

Klima kullanılırken dikkat edilmesi gerekenlerden bahseden Uluışık, “Hastalar klima kullanırken direkt klimanın rüzgârına maruz kalmamalı, karşısında oturmamalılar. Klima çalıştırılmaya başlandığında ortam çok hızlı soğutulmamalı, yavaş yavaş soğutulmalıdır. Böylece vücudun ani sıcaktan soğuğa maruz kalması engellenmiş, ısı değişikliğine uyum sağlamasına imkân verilmiş olur. Özetle klima kullanımının astımlı ve alerjik hastalar açısından bazı riskleri olmakla birlikte, yüksek sıcaklık ve nem oranının riskleri de göz ardı edilemez” dedi.