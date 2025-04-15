Aston Villa: 3 - PSG: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final 2. maçında Aston Villa sahasında PSG'yi ağırladı. İlk maçı 3-1 kazanan konuk takım, mücadeleyi 3-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Aston Villa ile Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
PSG'nin gollerini 11. dakikada Achraf Hakimi ve 28'de Nuno Mendes kaydetti. Ev sahibi ekip 34. dakikada Youri Tielemans'la farkı 1'e indirdi ve ilk yarı böyle sonuçlandı.
2 DAKİKADA 2 GOL UMUTLANDIRDI
İngiliz temsilcisi ikinci yarıya çok hızlı başlarken 55. dakikada John McGinn eşitliği sağladı, 57'de ise Ezri Konsa skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve maç 3-2 sona erdi.
PSG YARI FİNALDE
İlk maçı 3-1 kazanan PSG, toplamda 5-4'lük skorla yarı finale yükseldi. Fransız ekibi yarı finalde Arsenal - Real Madrid eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.