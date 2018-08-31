Astra Ploiesti - Voluntari maçı rakamları

Astra Ploiesti ve Voluntari, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. 10 puanlı Astra Ploiesti 3. sırada bulunuyor, Voluntari 1 puana sahip ve 14. sırada. Astra Ploiesti, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Voluntari, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 473 kodlu maçı oynayanlar; Astra Ploiesti galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Voluntari galibiyet oranı 5.00.

Astra Ploiesti önceki hafta Concordia Chiajna mücadelesinde 1-2 kazandı.

Voluntari, Viitorul Constanta karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Astra Ploiesti, 3 gol attı ve 2 gol yedi.

Voluntari, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Voluntari 1 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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