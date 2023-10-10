Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı? İsrail Başbakanlığından açıklama İsrail-Hamas çatışmaları 4. gününde devam ederken, Mısır'ın İsrail'i saldırılar konusunda önceden uyardığı iddia edildi. İsrail Başbakanlığı ise iddiaları yalanlayarak, "Mısır'dan önceden bir haber gelmedi. Başbakan, hükümetin kurulmasından bu yana Mısır istihbaratıyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ne görüştü, ne konuştu" açıklamasında bulundu

Hamas ve İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken Mısır'ın İsrail'i saldırılar konusunda önceden uyardığı iddia edildi.

İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık Haberi Görüntüle

İsminin açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e konuşan Mısırlı bir yetkili, "Onları çok yakında olacak büyük bir saldırı konusunda uyardık. Ancak bu tür uyarıları hafife aldılar" dedi.

Mısırlı yetkili İsrail'in Gazze'den gelen tehdidi göz ardı ettiğini öne sürdü.

The Prime Minister's Office:

The report to the effect that Prime Minister Benjamin Netanyahu received a message in advance from Egypt is absolutely false. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2023

Ancak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, haberin tamamen yalan olduğu ifade edildi.

Habertürk ekibi Gazze sınırında Haberi Görüntüle

REKLAM

İsrail Başbakanlığı açıklamasında, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mısır'dan önceden mesaj aldığı yönündeki haberler kesinlikle yalan." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Mısır'dan önceden bir haber gelmedi. Başbakan, hükümetin kurulmasından bu yana Mısır istihbaratıyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ne görüştü, ne konuştu"

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.