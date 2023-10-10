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        Haberler Dünya Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı? İsrail Başbakanlığından açıklama

        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı? İsrail Başbakanlığından açıklama

        İsrail-Hamas çatışmaları 4. gününde devam ederken, Mısır'ın İsrail'i saldırılar konusunda önceden uyardığı iddia edildi. İsrail Başbakanlığı ise iddiaları yalanlayarak, "Mısır'dan önceden bir haber gelmedi. Başbakan, hükümetin kurulmasından bu yana Mısır istihbaratıyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ne görüştü, ne konuştu" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 15:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:34
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        Mısır İsrail'i saldırı konusunda uyardı mı?
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        Hamas ve İsrail'in karşılıklı saldırıları devam ederken Mısır'ın İsrail'i saldırılar konusunda önceden uyardığı iddia edildi.

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        İsminin açıklanmaması koşuluyla Associated Press'e konuşan Mısırlı bir yetkili, "Onları çok yakında olacak büyük bir saldırı konusunda uyardık. Ancak bu tür uyarıları hafife aldılar" dedi.

        Mısırlı yetkili İsrail'in Gazze'den gelen tehdidi göz ardı ettiğini öne sürdü.

        Ancak İsrail Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, haberin tamamen yalan olduğu ifade edildi.

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        İsrail Başbakanlığı açıklamasında, "Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Mısır'dan önceden mesaj aldığı yönündeki haberler kesinlikle yalan." denildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Mısır'dan önceden bir haber gelmedi. Başbakan, hükümetin kurulmasından bu yana Mısır istihbaratıyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ne görüştü, ne konuştu"

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #mısır
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