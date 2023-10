Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'le ortak basın açıklaması yapıyor...

Sayın şansölyenin terörü kınayan ve ülkemize destek mesajları için bir kez daha rica ediyorum. Avusturya'dan daha yakın işbirliği bekliyoruz. Terörle mücadelede uluslararası iş birliği şarttır. Avusturya'dan daha fazla destek bekliyoruz. Sayın şansölye Gazi Meclisimizi ziyaret ederek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidine bizzat şahit oldu. İçişleri Bakanlarımız da ikili görüşmelerinde düzensiz göç alanında ve terörle mücadeleyi ele aldılar. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz olumlu seyir izliyor. 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde durduk. Türkiye Avusturya ilişkilerinin köklü geçmişi hepinizin mâlumudur. Gelecek sene dostluk anlaşmasının 100., işgücü anlaşmasını ise 60. yıldönümün idrak edeceğiz. Bu anlamlı yıldönümlerinin layıkıyla anılması için gereken çalışmaları müştereken gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi özellikle vurguladım. Kıymetli dostumla Ortadoğu'daki ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ele aldık. Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçerilmesi gerekiyor. Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak her türlü adımdan imtina edilmesi şarttır. Bu amaçla dün bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı, Mısır Cumhurbaşkanı, Katar Emiri, Lübnan Başbakanı, Malezya Başbakanı ile bölgedeki son durumu ve gelişmeleri ele aldık. Bugün de yine Rusya Federasyonu Başkanı sayın Putin'le de görüşmemi yapacağım. Sayın Guterres ile de görüşeceğim. Bu görüşmeleri Körfez ülkeleri dahil genişleterek, geliştirerek devam edeceğiz. Türkiye çatışmaların bir an önce durması ve gerilimin düşürülmesi için elinden geleni yapacaktır. Ukrayna'da savaşın sonlandırılması için diplomasi ve müzakerelerin öneminin altını çizdim. Karadeniz tahıl girişiminin yeniden canlandırılmasına yönelik bugüne kadar ki çalışmalarımıza dair bilgiler verdim.

NEHAMMER: İki ülkemizin ilişkilerine baktığımızda önümüzdeki yıl 100. yılına ermiş olacak. Aramızdaki bu uzun ilişki sözkonusu. Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlayacaktır. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün güvene dayalı yoğun çalışmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanının açık konuşmasını çok iyi buldum. Biz partneriz, arkadaşız. Arkadaşlar, dostlar kendi aralarını dürüstçe kötü şeyleri de dile getirir. İnandığım bir şey var. Ekonomik ilişkilerde çok ilerleme sağlayabiliriz. AB'de ilişkilerimizi çok daha iyi götürebiliriz. AB tarafından her seferinde değişik senaryoların ortaya konulması uygun değil. Türkiye, Avusturya için çok açıdan güvenilir bir ortağımızdır. Mesela göç konusunu dile getirebiliriz. Milyonlarca mülteci Türkiye'de kabul edildi. Burada kendilerine bakılıyor. AB ile Türkiye arasındaki anlaşmanın sürdürülmesi son derece önemli. Daha fazla esnekliğin olması da önem taşımaktadır. AB Komisyonu başkan yardımcısı ile görüştüm. Türkiye açısından esneklik olması gerektiği konusunda konuşmalar yaptık. İnsan kaçakçılığını, sınırların korunması konusunu ele aldık bugün. Avusturya aynı zamanda deprem meydana geldiğinde en kısa zamanda askerlerini göndererek insan hayatını kurtarmaya çalıştı. Dostlar zor günlerde de birbiri için varolmaları gerekir. Bu da hem dostluğumuzun hem ortaklığımızın bir emaresidir. Bugün çok etkilendiğim bir şey var. Avusturya ile Türkiye arasındaki ekonomi potansiyeli. Ekonomi bakanınız beni çok etkiledi. Türkiye'deki sanayiciliğin yaratıcılığı ve araştırmacılığın gittiği nokta beni çok etkiledi. Yenilikçi, ileriye dönük teknoloji. Bu da bizi bağlıyor. Gerçekten bu büyük potansiyelleri kullanmamız gerekir.

İçtenlikle tespit ettiğim başka bir şey var. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı savaşının sonlandırılması için elinden geleni yapıyor Türkiye. Çoğu insanın hiç düşünmediği bir şey var. Yeşil mutabakat. Ukrayna'dan tahıl çıkarmak, dünyada etkilenen bir sürü ülkeye bu ürünlerin götürülmesi son derece önemli. Bu konuda da Türkiye güvenilir bir ortağımız. Bunun dışında gerçekten yine müttefik olduğumuz konu var. Ankara'da geçenlerde bir saldırı oldu, terör saldırısı oldu. İnanılmaz bir dayanışma var. Güvenlik konusunda da hemen bilgi alışverişi, iki bakanlık arasında kararlı bir şekilde yanyana omuz omuza durarak terör örgütlerinin bertaraf edilmesi konusunda işbirliği var. Biz ortağız, arkadaşız, dostuz, tabii ki zaman zaman farklılıklar da olabilir. Avusturya Cumhuriyeti olarak Hamas'ın terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz. Terör her zaman acı ve zulüm getirir. Burada da arka planda da herşeyi yapmak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı sizin de söylediğiniz gibi, hemen irtibat kurdunuz, yangının daha yayılmasını engellemek için her şeyi yapmak gerekir. Rehin alınan insanların sağlıklı şekilde ailelerine geri dönmesini dileriz. Her türlü çabanın harcanması gerekir bununla ilgili. Avusturya da bu mağdurlar arasında. Şu anda birtakım Avusturya vatandaşları da rehin olarak tutulmuştur. Çok fazla konumuz var. Ekonomik açıdan baktığımıza Ekonomi Birliği Başkanı da aramızda. Tarih de bunu gösteriyor. 100 yıllık dostluğumuz var. 100 yıl bize cesaret vermesi gerekir. Her iki ulusun refahı için bu ilişkileri iyi kullanmamız gerekir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Adil karar vermemiz gerekiyor. Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir? İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas'ın son aldığım bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Fakat buraya nasıl geldik? Bu bir günde mi oldu? Yıllardır bu işin ne yazık ki bir bedeli oldu. Yıllardır buralarda sürekli ölümlerle karşı karşıya kalındı. Şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde elektriği, suyu kesemezsiniz. Şu anda Gazze'de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef! Ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor. İkili görüşmemizde değerli dostumuza söyledim. Amerika uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Amerika'nın uçak gemisinin İsrail'de ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün artık GAzze'yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak. Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım; bir Suriye'de bugün 20'nin üzerinde Amerika'nın üssü var. Suriye'de Amerika'nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken Türkiye şu anda NATO'da Amerika'nın ortağı değil m? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz? İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor maalesef Suriye'de olsun, Ortadoğu'da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor. Bunları görelim. Adil bir dünya mümkün diye kitabımı değerli dostuma da hediye ettim. Bu adil dünyayı kurmamız lazım. Başka çaremiz yok.

