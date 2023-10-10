TBMM Perşembe günü Filistin-İsrail savaşı ile ilgili ortak metin yayınlayacak

Habertürk TV'de Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkan vekili Abdullah Güler, TBMM'nin Perşembe günü Filistin-İsrail savaşını görüşerek ortak bildiri yayınlayacağını söyledi.

Güler'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

TBMM'de gruplarımız bir araya geldi. Ortak bir öneriyle beraber genel görüşme açılmasını talep ettik. Biraz sonra oylanacak Meclisimizde. Perşembe günü Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey bilgilendirme yapacak. Daha sonra siyasi parti gruplarımızla birlikte, bu değerlendirme yapılacak, ortak bir metin olarak TBMM'de paylaşmış olacağız.

"CHP HAYIR DEMEK İÇİN KILIF BULUYOR"

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Geçen sene, ondan önceki seneler de Meclis'te görüşüldü. Yıllardır BM kararları, terörle mücadele kapsamında sınır ötesini geçecek şekilde mücadele yürütülüyor. Geçen sene Suriye ve Irak tezkerelerinde kim gelmiş? Biz NATO müttefiki ülkeyiz. Bu teknik bir ibaredir. NATO müttefiki ülkeleri arasında hem askeri hem de terörle mücadelede işbirliği var. Siz buna hayır diyerek neyi engelleyeceğinizi neden açıklamıyorsunuz. Hayır dediğinizde ne olmuş oluyor? TSK'nın hem Suriye'de hem de Irak'ta operasyon yapmasını istemiyorsunuz demektir. Bunu mu istiyorsunuz. TSK'nın herhangi şekilde terör operasyonu yapmasını istemiyoruz mu d emek istiyorlar. Bunu açık söylesinler. Bunun teknik bir tabir olduğunu daha önce de söyledik. Asker gönderme tezkeresi, özellikle Irak ve Suriye bağlamında uluslararası sözleşmelerden kaynaklı teknik bir ifade olarak yer aldı. Acaba başka birilerine bir söz mü verildi? Yakın zaman içerisinde bir ittifak bloğu vardı. Bu blokta dönem dönem CHP'li yetkililer bir açıklama yaptılar. Eski HDP şimdiki YSP yıllardır hayır diyor. Acaba sizin bir taahhüdünüz mü vardı? Çok küçük oy oranına sahip partiye birçok bakanlık, pek çok kurum, kuruluşun başkanlığını verdiniz, MİT Başkanlığı gibi. Burada ne taahhütte bulundunuz? Mehmetçiğimizin ortaya koyduğu mücadele var. Bu mücadelenin tam orta noktasında, komik, inandırıcılığı olmayan kullanılan 'yabancı asker' teknik tabirleriyle ilgili tezkereye hayır oyu verirken diyorsunuz ki, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de, Irak'ta operasyon yapmasın. Bunu demek istiyorsunuz.

EMEKLİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN İYİLEŞTİRME

Bu sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüdü ile beraber, inşallah kanun teklifi haline getirilecek. Veya önümüzdeki hafta genel kurulda değerlendirilir. Çalışma Bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri net. Sadece çalışmayan emekliler için. Yılbaşıyla birlikte çok daha nitelikli, detaylı, enflasyondan kaynaklanan, refah payı açısından farklı bir düzenleme gerçekleştirilecek. 5 bin TL'lik ikramiyenin bütçeye yükü 60 küsur milyar TL. Bu bütçe içerisinden kesintilerle birlikte tasarruf ederek vermeye çalışıyoruz. Malumunuz 6 Şubat depremleriyle beraber 765 milyar TL'yi Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktardık. Hayatın normalleşmesi için. Önümüzdeki dönem 2024 bütçesinde 1 trilyon lira kaynak aktaracağız. Kaynak ürettikçe çalışanlar ve emeklilerimiz açısından iyileştirmeye devam edeceğiz.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI KURULUYOR"

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm yasamız 2012 yılında Van depreminden sonra kabul edildi. Artık yorulmuş, özelliğini, sağlamlığını kaybetmiş binaların dönüşümü noktasında belediyelerimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ çok fazla dönüşüm yaptı. Mülkiyet hakları, planlama, finans noktasında bazı desteklere ihtiyaç duyuluyor. Şu anda özellikle binanın yapımı ile ilgili sorunlar vardı. Üçte iki çoğunluk aranıyordu. Artık bundan da öteye özellikli durum arz ediyor; salt çoğunluk. Yarısından bir fazla anlaştığı takdirde geri kalan pay sahipleri anlaşan kesimlerin satın alınması, bu mümkün olmuyorsa Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından satın alınması. Şu anda Kentsel Yenileme Genel Müdürlüğümüz var. Bunu Kentsel Dönüşüm Başkanlığı şekilde çok daha özelliği artırılmış, daha nitelikli faaliyet yürütecek yapıya büründürülüyor. Bu hafta içi son maddeyle ilgili çalışmalar olacak. Cuma günü inşallah Meclis Başkanlığımıza verip, İmar Şehir Komisyonu'nda görüşülecek ve hayata geçirilecek.