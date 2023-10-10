Habertürk ekipleri sıcak bölgede: Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak

İsrail-Filistin arasındaki gerginlik her geçen dakika daha da şiddetlenirken Habertürk ekipleri sıcak bölgeden izlenimlerini aktarmaya devam ediyor. Habertük Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in İsrail'den aktardığı bilgiler şöyle:

"DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞI BEKLİYORLAR"

İsrail-Filistin arasındaki sorun çözülemez hale gelmeye başladı. İsrail içinde yaşayan Araplar da oldukça tedirgin. Bugün uçağımızda İsrail'de yaşayan Arap müslümanlar da vardı. Çok tedirginlerdi. Özellikle havalimanına indiğimizde nasıl muamele göreceklerine dair. Onlar yıllardır bu topraklarda yaşıyorlar, İsrail'in kanun ve kurallarına uygun şekilde yaşıyorlar. Akrabaları Gazze'de olanlar var. Uçaktan indiğimizde onların yüzündeki tedirginliği görmek mümkündü. İsrail Havalimanı'nda yoğun kalabalık vardı. Çıkış yapmaya çalışan insanlar da çok yoğun. Tel Aviv'de havalimanı 3 katlı. 1. kattan girdiğimizde yoğun kalabalık vardı. Bir taraftan bu savaşın nereye gideceği şu anda öngörülemiyor. Buradaki gazeteci arkadaşlarımızla görüştüğümde daha büyük bir savaşı bekliyorlar. Savaş Gazze ile sınırlı kalmayacak deniyor. Bir tarafta Lübnan sınırında Hizbullah'la karşılaşma durumu var. İsrail'in birinci hedefi şu anda kendi içindeki temizlemek. İsrail'e göre halen kontrol alanında tuttuğu bölgelerde Hamas ve İslami Cihad'a bağlı suikast timlerinin olabileceği yönünde. Hemen akabinde büyük bir Gazze savaşına hazırlık var