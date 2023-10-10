Beşiktaş, seçime kadar Burak Yılmaz ile devam edecek - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, seçime kadar Burak Yılmaz ile devam edecek - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, seçime kadar Burak Yılmaz ile devam edecek Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Burak Yılmaz'ın görevine devam edeceğini açıkladı

Beşiktaş, seçim tarihine kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar görevine Futbol A Takımımızın Teknik Sorumlusu olarak devam etmesine karar verilmiştir." denildi.

Kulübümüzden Açıklama



Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından geçen süreçte Takımımızın Teknik Sorumluluğunu üstlenen Yardımcı Antrenörümüz Burak Yılmaz'ın bugün Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından… pic.twitter.com/hs9unfMi6F — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 10, 2023

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası İstanbulspor maçında takımın başında Burak Yılmaz vardı. Siyah beyazlı ekip, konuk ettiği rakibini 2-0 mağlup etti.