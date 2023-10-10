Putin'den İsrail-Filistin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas çatışmasına yönelik ilk kez açıklamada bulundu.

Putin açıklamasında İsrail ve Filistin arasındaki şiddetin artmasının, Filistin'in çıkarlarını göz ardı ederek müzakereleri tekeline almaya çalışan ABD politikasının başarısızlığını gösterdiğini söyledi.

Putin "Bunun ABD'nin Ortadoğu'daki politikasının başarısızlığının canlı bir örneği olduğu konusunda pek çok kişinin benimle aynı fikirde olacağını düşünüyorum" dedi.

Putin, ABD'nin bölgede barışı tesis etmeye yönelik uluslararası çabaları 'tekelleştirmeye' çalıştığını söyledi ve Washington'ı her iki taraf için de kabul edilebilir uzlaşmalar aramayı ihmal etmekle suçladı.

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