Astronotlara niyet, bize de kısmet

İşte NASA tarafından, NASA ile ortaklaşa olarak ya da NASA'nın finansman sağlamasıyla geliştirilen teknoloji ve keşifler...

HAFIZALI KÖPÜK TEKNOLOJİSİ (MEMORY FOAM)

Yatağınız, yastığınız, kanepeniz ya da ayakkabınız hafızalı köpük içeriyorsa, NASA'ya teşekkür edebilirsiniz. Çünkü malzeme, NASA tarafından finanse edilen havacılık mühendisi Charles Yost tarafından geliştirildi ve test pilotlarının uçakta daha rahat edebilmesi için kullanıldı. Yoğun bir materyal olarak nitelendirilebilen Memory Foam, esnek bir madde oluşunun kendisine kattığı adaptasyon yetenekleri sayesinde herkesçe bilinen köpüklerden ayrışıyor. Çünkü Memory Foam diğer köpüklere nazaran kolaylıkla eski haline dönüyor. Bu nedenle hafızalı köpük olarak adlandırılıyor.

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