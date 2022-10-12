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NASA tarafından icat edilip günlük hayatta kullanılan faydalı ürünler!

NASA'nın icat ettiği bu ürünlerden faydalanmak için astronot olmanıza gerek yok. İşte günlük hayatta kullanılan 11 NASA icadı...

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  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    İşte NASA tarafından, NASA ile ortaklaşa olarak ya da NASA'nın finansman sağlamasıyla geliştirilen teknoloji ve keşifler...

    HAFIZALI KÖPÜK TEKNOLOJİSİ (MEMORY FOAM)

    Yatağınız, yastığınız, kanepeniz ya da ayakkabınız hafızalı köpük içeriyorsa, NASA'ya teşekkür edebilirsiniz. Çünkü malzeme, NASA tarafından finanse edilen havacılık mühendisi Charles Yost tarafından geliştirildi ve test pilotlarının uçakta daha rahat edebilmesi için kullanıldı. Yoğun bir materyal olarak nitelendirilebilen Memory Foam, esnek bir madde oluşunun kendisine kattığı adaptasyon yetenekleri sayesinde herkesçe bilinen köpüklerden ayrışıyor. Çünkü Memory Foam diğer köpüklere nazaran kolaylıkla eski haline dönüyor. Bu nedenle hafızalı köpük olarak adlandırılıyor.

    Fotoğraf: Shutterstock
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    ŞARJLI ELEKTRİK SÜPÜRGESİ

    ABD'li şirket Black ve Decker, 1960'larda düşük yerçekimli veya yerçekimsiz ortamlarda çalışabilecek kablosuz matkaplar ve çekiçler üretmek için NASA ile yakın çalıştı. Daha sonra, kablosuz çalışan şarjlı elektrik süpürgeleri doğdu.

    Fotoğraf: Shutterstock
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    BİLGİSAYAR FARESİ

    Günde sayısız iş yapmak, ödev yetiştirmek ya da internette bir şeyler araştırmak için kullandığımız bilgisayar faresi de NASA'ya dayanıyor. Bilgisayar faresi 1960'ların başında NASA tarafından finanse edilen Doug Englebart tarafından icat edildi. Rob Taylor, hem Microsoft Windows hem de Macintosh tabanlı bilgisayarlarda, fare kullanımının sağlanması için NASA projesinde önemli görevler üstlendi. 

    Fotoğraf: AP
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    KIZILÖTESİ TERMOMETRE

    NASA, milyonlarca yıl uzaklıktaki gezegenleri, sıcaklıklarıyla tespit ederek bulabilmek için kızılötesi termometreler geliştirdi. Radyasyonu algılamak için geliştirilen bu teknoloji sayesinde, kulak zarından salınan ısıyı kontrol ederek vücut ısısını ölçen kızılötesi termometreler ortaya çıktı.

    Fotoğraf: DHA
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    GELİŞTİRİLMİŞ YÜZÜCÜ MAYOSU

    Ünlü bir markanın tasarladığı yüzücü mayosu, NASA'nın Langley Araştırma Merkezi'nde yapılan rüzgar tüneli testlerine borçlu. Bu mayo, NASA'nın uzay araçlarında sürtünmeyi engellediği teknoloji ile aynı prensiplere sahip. Öyle ki bu mayonun yüzücünün hızını da olumlu yönde etkileyerek rakiplerine karşı üstünlük sağladığı kanıtlandı. Ancak haksız avantaj sağladığı için mayoya yasak getirildi.

    Fotoğraf: AP
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    CEP TELEFONU KAMERASI

    Hemen hemen her modern dijital kamerada kullanılan görüntü sensörleri doğrudan NASA'dan geliyor. Çünkü NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (Jet Propulsion Laboratory) çalışanı olan Eric Fossum, kameralarda CMOS teknolojisini ilk kullanan kişi. Bunun amacı ise uzay araçları için daha iyi, daha ucuz ve daha verimli kameralar üretmekti. Ancak teknolojinin lisansı şirketler tarafından satın alındı ve cep telefonu kamerası dünyaya yayıldı. 

    Fotoğraf: AP
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    LASIK AMELİYATI

    Yerçekimi eksikliğinin göz hareketlerini nasıl etkilediğini belirlemek için NASA, 2000'li yılların ortalarında bir dizi deney yaptı. Bunun sonucunda, görmenin düzeltilmesi için göz doktorları tarafından uygulanan LASIK ameliyatı geliştirildi. 

    Fotoğraf: AP
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    HAVA TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ

    Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Federal Havacılık İdaresi ve NASA, kısa süre önce, yerdeki uçuşları yönetmek adına bir sistem geliştirdi. Sistem bu yıl, ABD'nn en yoğun 27 havalimanında kuruldu. Bu teknoloji sayesinde gecikmeli uçuşların geçmişte kalacağını varsayabiliriz.

    Fotoğraf: AP
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    UZAY BATTANİYESİ

    Uzaydaki araçlarını aşırı sıcaklıklara karşı koruyan materyal, günlük hayatta da kullanılıyor. İlk yardım çantalarında bulunan ya da maraton sonunda atletleri sıcak tutmak verilen folyo battaniyeler, 1964 yılında NASA tarafından geliştirildi. İnce bir plastik levhanın alüminyum ile kaplandığı bu hafif materyal ile ısı izole ediliyor.

    Fotoğraf: AP
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    ÇİZİLMEYE DAYANIKLI MERCEK

    Uzay ortamı, astronotların kask vizörlerine zarar verebilecek parçacıklar içerdiği için NASA, çizilmeye dayanıklı lensler geliştirdi. Merceklerin çizilmesinin önüne geçen bu kaplama, gözlük camlarında da kullanılmaya başlandı.

    Fotoğraf: AP
  • Astronotlara niyet, bize de kısmet

    DAHA İYİ BEBEK MAMASI

    NASA'lı bilim insanları Mars'ta beslenme stratejilerini araştırırken sadece anne sütünde bulunan bir omega-3 yağ asidi için doğal bir kaynak keşfetti. Bu bileşen artık piyasadaki hemen hemen tüm bebek mamalarında kullanılıyor.

    Fotoğraf: AP

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