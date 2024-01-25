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        Haberler Yaşam Astronotların uzaya götürdüğü ilginç eşyalar: Alper Gezeravcı uzaya ne götürdü?

        Astronotların uzaya götürdüğü ilginç eşyalar: Alper Gezeravcı uzaya ne götürdü?

        Gökyüzü, insanlığın merakının sınırlarını zorlayan, keşfe açılan bir sonsuzluktur. Astronotlar, bu uçsuz bucaksız uzaya adım attıklarında sadece bilimsel görevleri için değil aynı zamanda kişisel bağları ve insanlıkla olan ilişkilerini de yanlarına taşırlar. Peki, astronotların uzaya götürdüğü eşyaları hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için o eşyalar…

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        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:05
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        Astronotlar, uzay araştırmalarını gerçekleştirerek evreni daha iyi anlamak, dünya dışında yaşam olup olmadığını keşfetmek, gezegenimizin geçmişini ve geleceğini anlamayı amaçlar. Uzay araştırmalarının ötesinde, astronotların yanlarına aldıkları ilginç eşyalar, onların uzaydaki maceralarını daha da renkli kılar. Kimi zaman lego blokları gibi ilginç nesneler astronotların dünya ile bağlantılarını sürdürme imkanı sağladı ve bu yolculukta onlara eşlik etti. İşte, o eşyalardan bazıları...

        2

        YÖRÜK KÜLTÜRÜNDEN SEMBOLLER

        İlk Türk astronotumuz olan Alper Gezeravcı, Texas’ta bulunan Axiom Uzay Geliştirme tesisinden yapılan canlı bağlantıda uzaya giderken yanına aldığı eşyaları anlattı. Gezeravcı, Türk Yörük kültürüne ait semboller, çeşitli aile fotoğrafları, ilk filosunun uçuş pedlerini ve Türk bayrağını götürdüğünü belirtti.

        3

        KONSERVE SIĞIR ETİ SANDVİÇİ

        John Young, kalkıştan dakikalar önce gizlice gemisi Gemini 3’e konserve sığır eti sandviçi götürdü. Görevin amacı NASA’nın kendi besin keselerini bir gıda maddesi olarak test etmekti. Fakat Young, görevinin yarısında sandviçini çıkardı ve mürettebat arkadaşı ile paylaştı. Ne yazık ki sandviç ekmeği yerçekimine dayanamayıp dağılmaya başladı, parçaları gemide sorunlara yol açtı. Çözümü oldukça maliyetli olan bu olay “30 milyon dolarlık sandviç” olarak anılmaya başlandı.

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        BİR ŞİŞE TOPRAK

        Garrett Reisman, uzaya olan tutkusuyla tanınan bir astronot aynı zamanda gururlu bir Yankees hayranıydı. 2008 yılında, uzay mekiği Endeavor'a biniş öncesinde, yanında taşıdığı sıra dışı bir hatıra vardı: Yankee Stadyumu'ndaki atıcı tümseğinden topladığı özel bir şişe toprak.

        Fotoğraf Kaynak: AP

        5

        LEGO BLOKLARI

        Japon astronot Satoshi Furukawa, uzaya lego blokları götürdü. Furukawa sadece iki saat içerisinde o sırada içinde bulunduğu uzay istasyonu ISS’in bir maketini götürdüğü lego blokları ile yeniden inşa etti. Furukawa, döndüğünde “"LEGO uzay istasyonunu inşa etmek benim için harika bir fırsattı. Bunu inşa etmekten keyif aldım." ifadesini kullandı.

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        OYUNCAK HİKAYESİ ANİMASYONUNDAN: BUZZ LİGHTYEAR

        Mayıs 2008'de, Uzay Mekiği Discovery tarafından uzaya gönderilen bir Buzz Lightyear oyuncağı tam 15 aydan daha uzun bir süre – bu bir astronotun uzayda bulunduğu süreden daha uzun – boyunca uzayda kaldı! Amacı ise çocukları uzay bilimi konusunda heyecanlandırmaktı. Disney ve NASA arasındaki işbirliği, öğrencilere bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında kariyer yapma konusunda ilham vermeye olanak tanıdı.

        Kaynak: Sent Into Space, Mental Floss

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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