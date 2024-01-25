Haberler Yaşam Astronotların uzaya götürdüğü ilginç eşyalar: Alper Gezeravcı uzaya ne götürdü?

Astronotların uzaya götürdüğü ilginç eşyalar: Alper Gezeravcı uzaya ne götürdü? Gökyüzü, insanlığın merakının sınırlarını zorlayan, keşfe açılan bir sonsuzluktur. Astronotlar, bu uçsuz bucaksız uzaya adım attıklarında sadece bilimsel görevleri için değil aynı zamanda kişisel bağları ve insanlıkla olan ilişkilerini de yanlarına taşırlar. Peki, astronotların uzaya götürdüğü eşyaları hiç merak ettiniz mi? İşte, sizin için o eşyalar… Habertürk Giriş: 25.01.2024 - 14:05 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:05 facebook

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Astronotlar, uzay araştırmalarını gerçekleştirerek evreni daha iyi anlamak, dünya dışında yaşam olup olmadığını keşfetmek, gezegenimizin geçmişini ve geleceğini anlamayı amaçlar. Uzay araştırmalarının ötesinde, astronotların yanlarına aldıkları ilginç eşyalar, onların uzaydaki maceralarını daha da renkli kılar. Kimi zaman lego blokları gibi ilginç nesneler astronotların dünya ile bağlantılarını sürdürme imkanı sağladı ve bu yolculukta onlara eşlik etti. İşte, o eşyalardan bazıları...

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YÖRÜK KÜLTÜRÜNDEN SEMBOLLER İlk Türk astronotumuz olan Alper Gezeravcı, Texas’ta bulunan Axiom Uzay Geliştirme tesisinden yapılan canlı bağlantıda uzaya giderken yanına aldığı eşyaları anlattı. Gezeravcı, Türk Yörük kültürüne ait semboller, çeşitli aile fotoğrafları, ilk filosunun uçuş pedlerini ve Türk bayrağını götürdüğünü belirtti.