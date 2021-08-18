Muharrem ayının 10. Gününde idrak edilen bu mübarek günde aşure günü namazı ile ilgili araştrımalar hız kazandı. Peki, Aşure Günü namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...

AŞURE GÜNÜ NAMAZI

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, dinî eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak da unutulmamalıdır.

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

AŞURE GÜNÜ NAMAZLARI NE ZAMAN KILINIR?

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denir.

Şayet kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Bu namazdan sonra; 70 istiğfar-ı şerif, 70 salavat-ı şerife, 70 defa "La havle vela kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azıym" denir.

AŞURE GÜNÜ 4 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI

1. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

2. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

3. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

4. rekatta : 1 Fatiha Suresi + 50 İhlas Suresi okunur.

AŞURE GÜNÜ 100 REKATLIK NAMAZ KILINIŞI

100 rekat kılınır. Her rekatta 1 Fatiha+3 İhlas Suresi okunur.

Namaz bittikten sonra 70 kere:[Sübhanallahi velhamdülillahi velâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Velâ havle velâ guvvete illabillahilaliyyiz azîm.]okunur. Sonrasında 70 kere istiğfar. Sonrasında ise 70 kere salavat getirilir.

AŞURE GÜNÜ DUASI

Hicri yılbaşında okunan bu dua, Aşûre günü de okunabilir: (Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü`l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es`elüke fîhe`l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)