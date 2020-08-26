Aşure günü hicri takvimin birinci ayı Muharrem'in onuncu gününe denk gelen gündür. İslam dinine göre Muharrem ayının onuncu gününde birçok mühim olay olmuştur. Bugüne kıyamet atfedilmiştir. Muharrem ayının ilk günü oruç tutulması, tüm sene boyunca oruç tutulmuş gibi fazilete sahiptir.

Bir hadis-i şerif içerisinde bu konu ile ilgili şöyle geçmektedir. " Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur."

Muharrem ayının en kıymetli gecesi olan Aşure gecesidir. Dinimize göre aşure gününde Rabbimiz birçok duayı kabul etmiştir.

Aşure Günü Neler Yapılabilir?

Önemli aylardan olan Muharrem ayının kıymetli gecesi, aşure gününde yapılması iyi işler bulunmaktadır. Bu işler;