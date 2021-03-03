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Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik​​​​​​​ ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
AA

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 89 bin 933 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 85 bin 111 kişi iyileşti.

- Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18'i yurt dışı bağlantılı 444 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 90 bin 816’ya çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgında ölü sayısı 1612’ye yükseldi. Bugüne kadar 81 bin 700 kişi sağlığına kavuştu.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 614 Kovid-19 vakasına rastlandı, 5 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 547 bin 930’a çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 428 kişi hayatını kaybetti, 499 bin 627 kişi sağlığına kavuştu.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren olmadı.

Bölgede 14 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 bin 47’ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 200 kişi hayatını kaybetti, 10 bin 578 kişi iyileşti.

- Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte görülen 1783 vaka ile 582 bin 223'e yükseldi.

Son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 389'a, iyileşenlerin sayısı ise 534 bin 778'e ulaştı.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21’i yurt dışı kaynaklı olmak üzere 23 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 979 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 842 kişi iyileşti.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35 Kovid-19 vakasına rastlandı, hayatını kaybeden olmadı.

Toplam vaka sayısının 26 bin 108’e çıktığı ülkede, bugüne kadar 84 kişi yaşamını yitirdi, 25 bin 480 kişi de sağlığına kavuştu.​​​​​​​

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