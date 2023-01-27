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Asya kıtası genel olarak 47 bağımsız ülke, 6 bağımsız olmayan ülke ve 6 bağımlı ülkeden oluşmaktadır. Bağımsız olmayan ülkelerle birlikte 53 ülkeye sahiptir.

Doğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Batı Asya olmak üzere ayrılır. Bazılarının Orta Asya olarak bildiği Orta Asya, Çin'in batı bölgelerinden başlayarak Afganistan'ın kuzeyine kadar ulaşır. Asya'nın bu kısmı siyasi olarak aralarında Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin de bulunduğu 5 ülkeye ayrılmıştır.

Rusya: 17.100.000 km² yüzölçümüyle Asya'nın en büyük ülkesi unvanına sahip olan Rusya, dünyanın en eşsiz ve gösterişli ülkelerinden biridir. Bu ülke, kalbinde çeşitli cazibe merkezlerine ev sahipliği yapıyor ve her yıl birçok gezgin ve turisti kendine çekiyor.

Çin: Asya kıtasının en büyük ikinci ülkesidir ve 9.597.000 km² üzerinde bir alanı kapsar. Rusya gibi bu ülkenin de çeşitli cazibe merkezleri var ve bu ülkeye seyahat etmek size iyi deneyimler sağlayabilir. Ülkeye giden turistler için cazibe noktası Çin Seddi'ni yakından görmeleridir.

Hindistan: Asya kıtasının büyük ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Hindistan, 3.287.000 km² olan güzel ve şaşırtıcı bir ülkedir. Ülkede, yerel ve baharatlı yemeklerini denemek ve kendine has kültürlerini tanımak Asya toprakları içindeki en ilginç yerlerden biri olmasını sağlıyor.

Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri

Dünyanın en büyük ülkelerinden bazıları Asya'da bulunmaktadır. Dünyanın en büyük ülkesi, 17,1 milyon kilometrekare yüzölçümüyle Asya kıtasının topraklarının %38,63'ünü işgal edebilen Rusya'dır. Çin, 9.597 milyon kilometrekare yüzölçümü ile kıtanın en büyük ikinci ülkesidir. Üçüncü büyük Asya ülkesi, 3.287 milyon kilometrekare alana sahip Hindistan'dır. Filistin, Brunei, Bahreyn, Singapur ve Maldivler'den oluşan beş ülke aynı zamanda Asya kıtasının en küçük ülkeleridir. Maldivler bu beş küçük ülkenin en küçüğü ve bu küçük ama turistlerin gözdesi olan ada, yaklaşık 298 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. İşte, Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri

Afganistan, Kabil Azerbaycan, Bakü Bahreyn, Manama Bangladeş, Dakka Btuhan, Thimphu Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi Brunei, Bandar Seri Begavan Çin, Pekin Doğu Timor, Dili Endonezya, Cakarta Ermenistan, Erivan Filipinler, Manila Filistin Güney Kore, Seul Gürcistan, Tiflis Hindistan, Yeni Delhi Irak, Bağdat İran, Tahran İsrail, Kudüs Japonya, Tokyo Kamboçya, Phnom Penh Katar, Doha Kazakistan, Nur Sultan Kıbrıs, Lefkoşa Kırgızistan, Bişkek Kuveyt, Kuveyt Kuzey Kore, Pyongyang Laos, Vientiane Lübnan, Beyrut Maldivler, Male Malezya, Kuala Lumpur Mısır, Kahire Moğolistan, Ulan Batur Myanmar, Naypyidaw Nepal, Katmandu Özbekistan, Taşkent Pakistan, İslamabad Rusya, Moskova Singapur, Sri Lanka, Kolombo Suriye, Şam Suudi Arabistan, Riyad Tacikistan, Duşanbe Tayland, Bangkok Türkiye, Ankara Türkmenistan, Aşkabat Umman, Maksat Ürdün, Amman Vietnam, Hanoi Yemen, San’a