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Haberler Gündem Asya’da Toplam Kaç Ülke Var? Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri
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Asya’da toplam kaç ülke var? Asya kıtasındaki ülke sayısı ve isimleri

Asya kıtası, dünyanın kuzeydoğu yarısında yer alan yedi kıtadan biridir ve yüzölçümü 44.579.000 km2 nüfusu 4,561 (2018) milyar kişi ile yüzölçümü ve nüfus bakımından ilk sırada yer almaktadır. Kıta idari olarak altı bölüme ayrıldığından, Asya kıtasındaki ülke sayısı 48 tanınmış ülke ve dört yarı bağımsız olarak ayrılmaktadır. Peki, Asya’da toplam kaç ülke var?

Asya’da Toplam Kaç Ülke Var? Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri
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Asya kıtası genel olarak 47 bağımsız ülke, 6 bağımsız olmayan ülke ve 6 bağımlı ülkeden oluşmaktadır. Bağımsız olmayan ülkelerle birlikte 53 ülkeye sahiptir.

Doğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Batı Asya olmak üzere ayrılır. Bazılarının Orta Asya olarak bildiği Orta Asya, Çin'in batı bölgelerinden başlayarak Afganistan'ın kuzeyine kadar ulaşır. Asya'nın bu kısmı siyasi olarak aralarında Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin de bulunduğu 5 ülkeye ayrılmıştır.

Rusya: 17.100.000 km² yüzölçümüyle Asya'nın en büyük ülkesi unvanına sahip olan Rusya, dünyanın en eşsiz ve gösterişli ülkelerinden biridir. Bu ülke, kalbinde çeşitli cazibe merkezlerine ev sahipliği yapıyor ve her yıl birçok gezgin ve turisti kendine çekiyor.

Çin: Asya kıtasının en büyük ikinci ülkesidir ve 9.597.000 km² üzerinde bir alanı kapsar. Rusya gibi bu ülkenin de çeşitli cazibe merkezleri var ve bu ülkeye seyahat etmek size iyi deneyimler sağlayabilir. Ülkeye giden turistler için cazibe noktası Çin Seddi'ni yakından görmeleridir.

Hindistan: Asya kıtasının büyük ülkeleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Hindistan, 3.287.000 km² olan güzel ve şaşırtıcı bir ülkedir. Ülkede, yerel ve baharatlı yemeklerini denemek ve kendine has kültürlerini tanımak Asya toprakları içindeki en ilginç yerlerden biri olmasını sağlıyor.

Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri

Dünyanın en büyük ülkelerinden bazıları Asya'da bulunmaktadır. Dünyanın en büyük ülkesi, 17,1 milyon kilometrekare yüzölçümüyle Asya kıtasının topraklarının %38,63'ünü işgal edebilen Rusya'dır. Çin, 9.597 milyon kilometrekare yüzölçümü ile kıtanın en büyük ikinci ülkesidir. Üçüncü büyük Asya ülkesi, 3.287 milyon kilometrekare alana sahip Hindistan'dır. Filistin, Brunei, Bahreyn, Singapur ve Maldivler'den oluşan beş ülke aynı zamanda Asya kıtasının en küçük ülkeleridir. Maldivler bu beş küçük ülkenin en küçüğü ve bu küçük ama turistlerin gözdesi olan ada, yaklaşık 298 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. İşte, Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri

  1. Afganistan, Kabil
  2. Azerbaycan, Bakü
  3. Bahreyn, Manama
  4. Bangladeş, Dakka
  5. Btuhan, Thimphu
  6. Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi
  7. Brunei, Bandar Seri Begavan
  8. Çin, Pekin
  9. Doğu Timor, Dili
  10. Endonezya, Cakarta
  11. Ermenistan, Erivan
  12. Filipinler, Manila
  13. Filistin
  14. Güney Kore, Seul
  15. Gürcistan, Tiflis
  16. Hindistan, Yeni Delhi
  17. Irak, Bağdat
  18. İran, Tahran
  19. İsrail, Kudüs
  20. Japonya, Tokyo
  21. Kamboçya, Phnom Penh
  22. Katar, Doha
  23. Kazakistan, Nur Sultan
  24. Kıbrıs, Lefkoşa
  25. Kırgızistan, Bişkek
  26. Kuveyt, Kuveyt
  27. Kuzey Kore, Pyongyang
  28. Laos, Vientiane
  29. Lübnan, Beyrut
  30. Maldivler, Male
  31. Malezya, Kuala Lumpur
  32. Mısır, Kahire
  33. Moğolistan, Ulan Batur
  34. Myanmar, Naypyidaw
  35. Nepal, Katmandu
  36. Özbekistan, Taşkent
  37. Pakistan, İslamabad
  38. Rusya, Moskova
  39. Singapur,
  40. Sri Lanka, Kolombo
  41. Suriye, Şam
  42. Suudi Arabistan, Riyad
  43. Tacikistan, Duşanbe
  44. Tayland, Bangkok
  45. Türkiye, Ankara
  46. Türkmenistan, Aşkabat
  47. Umman, Maksat
  48. Ürdün, Amman
  49. Vietnam, Hanoi
  50. Yemen, San’a
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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