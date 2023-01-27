Neden bir haftada 7 gün var? Matematiksel bir hesaplamadan dolayı değil!

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Avrupa kıtası dört ana coğrafi bölüme veya bölgeye ayrılır. Peki, Avrupa'da kaç ülke var? Avrupa'da 44 ülke ve bölge bulunmaktadır. Konumsal olarak, beş bölgeye ayrılmıştır: Güney Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa. Avrupa'nın bu bölümü, batıdan Avrupa'nın kuzeyini, yani Batı Avrupa'nın kuzeyini, Manş Denizi'ni ve Baltık Denizi'ni ve Baltık cumhuriyetleri, Estonya, Letonya ve Litvanya'yı içerir.

Avrupa'da toplam kaç ülke var?

Avrupa, batıda Atlantik boyunca, doğuda Asya, kuzeyde Arktik boyunca ve güneyde Akdeniz ile genişlemeye sahiptir. 44'ü tamamen Avrupa, geri kalan 7'si ise Avrupa ve Asya kıtaları arasında olduğu için Avrasya olarak kabul edilen toplam 50 ülkeden oluşmaktadır.

Güney Avrupa bu bölge, Avrupa kıtasının güney yarı tropikal bölümünü, güneyde Akdeniz ile sınırlanmıştır ve Yunanistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve dahil olmak üzere 13 bağımsız ülkeden oluşmaktadır. Doğu Avrupa’da ise eski Sovyetler Birliği ülkeleri yani Rusya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Moldova yer alıyor.

Avrupa kıtası kuzey yarımkürede yer alır ve birlikte Asya ve Avrupa kıtaları olan Avrasya'nın batı kısmını temsil eder ve Avrupa kıtasının doğudaki sınırları Asya kıtası tarafından paylaşılır. 2400 km boyunca uzanan sıradağlar olan Ural Dağları'nın Rusya'nın batısında ve güneyinde Kazakistan sınırlarına kadar uzanan uzantısıdır.

Avrupa Kıtasındaki Ülke Sayısı ve İsimleri

Almanya Avusturya Belçika Birleşik Krallık Fransa Hollanda İrlanda İsviçre Lihtenştayn Lüksemburg Monako Beyaz Rusya Bulgaristan Çekya Macaristan Moldova Polonya Romanya Slovakya Ukrayna Danimarka Estonya Finlandiya İsveç İzlanda Letonya Litvanya Norveç Andorra Arnavutluk Bosna-Hersek Hırvatistan İspanya İtalya Karadağ Makedonya Malta Portekiz San Marino Sırbistan Slovenya Vatikan Yunanistan Abhazya Dağlık Karabağ Güney Osetya Kosova Kuzey Kıbrıs Transdinyester Ağrotur ve Dikelya Cebelitarık Faroe Adaları Guernsey Jan Mayen Jersey Man Adası Svalbard

Doğu Avrupa en büyük kısımdır ve Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya ve Slovak Cumhuriyeti'nden oluşur.

Avrupa'nın endüstriyel kalbi olan ve tüm ekonomik bileşenleri içinde barındıran Batı Avrupa, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, İrlanda Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık'tan oluşmaktadır.

Avrupa’daki Ülkelerin İsimleri

Aşağıda, tüm alanı Avrupa kıtasında bulunan en önemli büyük Avrupa ülkeleri listelenmiştir.

İspanya.

Vatikan

Avusturya

Belçika

Fransa

Almanya

Lihtenstayn

Lüksemburg

Monaco

Hollanda

İsviçre

Bosna-Hersek.

Hırvatistan

Yunanistan

İtalya

Makedonya Cumhuriyeti.

Malta eyaleti

Karadağ Cumhuriyeti

Portekiz

San Marino

Sırbistan

Slovakya

Ukrayna

Danimarka

Estonya

Finlandiya

İzlanda

İrlanda Cumhuriyeti.

Letonya

Litvanya

Norveç

İsveç

Birleşik krallık

Alanya

Andorra

Beyaz Rusya

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Macaristan

Moldova

Polonya

Romanya

Ülke sayısı 44 olup bir kısmı Avrupa kıtasında bir kısmı Asya kıtasında yer alan yedi ülke bulunmaktadır ve işte bu ülkeler:

Gürcistan

Kıbrıs

Türkiye

Rusya (Hem Asya hem de Avrupa Kıtası'nda yer alan bir ülkedir.)

Kazakistan

Ermenistan

Azerbaycan