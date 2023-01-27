Dünyada 208 ülke var. Öte yandan, bazen yanlışlıkla ülke olarak adlandırılan, ancak sonunda başka ülkeler tarafından yönetildikleri için ülke olarak kabul edilmeyen düzinelerce bölge ve koloni de vardır.
Dünyadaki Ülke Sayısı ve İsimleri
Dünya ülkelerinin beş kıtaya bölünmesiyle belirtilmiştir. Asya'da 48 ülke, Afrika’da 55 ülke gibi. En küçük ülke 0,44 kilometrekare yüzölçümü ile Vatikan’dır. Rusya ise yüzölçümü bakımından en büyük ülkedir.
Doğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Batı Asya olmak üzere ayrılır. Bazılarının Orta Asya olarak bildiği Orta Asya, Çin'in batı bölgelerinden başlayarak Afganistan'ın kuzeyine kadar ulaşır. Asya'nın bu kısmı siyasi olarak aralarında Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin de bulunduğu 5 ülkeye ayrılmıştır.
Avrupa'da 44 ülke ve bölge bulunmaktadır. Konumsal olarak, beş bölgeye ayrılmıştır: Güney Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa. İşte, dünyadaki ülke adları ve sayıları.
Asya'da Kaç Tane Ülke Var?
Asya kıtasındaki ülke sayısı 48 tanınmış ülke ve dört yarı bağımsız olarak ayrılmaktadır. İşte Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri
- Çin
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Ermenistan
- Btuhan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Brunei
- Afganistn
- Doğu Timor
- Endonezya
- Bangladeş
- Filipinler
- Filistin
- Güney Kore
- Gürcistan
- Hindistan
- Irak
- İran
- İsrail
- Japonya
- Kamboçya
- Katar
- Kazakistan
- Kıbrıs
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Kuzey Kore
- Laos
- Lübnan
- Maldivler
- Malezya
- Mısır
- Moğolistan
- Myanmar
- Nepal
- Özbekistan
- Pakistan
- Rusya
- Singapur
- Sri Lanka
- Suriye
- Suudi Arabistan
- Tacikistan
- Tayland
- Türkiye
- Türkmenistan
- Umman
- Ürdün
- Vietnam
- Yemen
Kuzey Amerika'da Kaç Tane Ülke Var?
Kuzey Amerika kıtasında toplam 23 bağımsız ülke ve 22 bağımlı bölge bulunmaktadır. Antigua ve Barbuda Eyaleti. Bahamalar, Barbados eyaleti, Belize eyaleti, Panama eyaleti, Trinidad ve Tobago ülkesi. Jamaika Eyaleti, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Saint Vincent ve Grenadinler. Saint Kitts ve Nevis. Saint Lucia Eyaleti, Grenada Eyaleti, Guatemala Eyaleti, Kanada eyaleti, Kosta Rika, Küba Eyaleti, Meksika eyaleti, Nikaragua eyaleti, Hatay ülkesi, Honduras ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri Devleti.
Afrika'da Kaç Tane Ülke Var?
- Cezayir
- Angola
- Benin
- Botsvana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cabo Verde
- Kamerun
- Orta Afrika Cumhuriyeti
- Çad
- Komorlar
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti
- Kongo Cumhuriyeti
- Fildişi Sahili
- Cibuti
- Mısır
- Ekvator Ginesi
- Eritre
- Esvatini
- Etiyopya
- Gabon
- Gambiya
- Gana
- Gine
- Gine-Bissau
- Kenya
- Lesoto
- Liberya
- Libya
- Madagaskar
- Malawi
- Mali
- Moritanya
- Mauritius
- Fas
- Mozambik
- Namibya
- Nijer
- Nijerya
- Ruanda
- Sao Tome ve Principe
- Senegal
- Seyşeller
- Sierra Leone
- Somali
- Güney Afrika
- Güney Sudan
- Sudan
- Tanzanya
- Gitmek
- Tunus
- Uganda
- Zambiya
- Zimbabve
- Batı Sahra veya Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti
Güney Amerika'da Kaç Tane Ülke Var?
Güney Amerika’da toplam 12 ülke vardır.
- Kolombiya
- Bolivya
- Arjantin
- Şili
- Peru
- Uruguay
- Brezilya
- Paraguay
- Venezuela
- Guyana
- Surinam
- Ekvador
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