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Haberler Gündem Dünyada Toplam Kaç Ülke Var? Dünyadaki Ülke Sayısı ve İsimleri
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Dünyada toplam kaç ülke var? Dünyadaki ülke sayısı ve isimleri

Resmi olarak şu anda dünyada Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 208 ülke var. Her ülkenin kendi bayrağı ve kültürü vardır. Birçoğu ülkeleri devlet olarak da adlandırır. Bağımsız bir ülke olduğunu iddia eden bağımsız şehirleri kimileri ülke olarak görmezken, kimileri de ülke olarak görmektedir.

Dünyada Toplam Kaç Ülke Var? Dünyadaki Ülke Sayısı ve İsimleri
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Dünyada 208 ülke var. Öte yandan, bazen yanlışlıkla ülke olarak adlandırılan, ancak sonunda başka ülkeler tarafından yönetildikleri için ülke olarak kabul edilmeyen düzinelerce bölge ve koloni de vardır.

Dünyadaki Ülke Sayısı ve İsimleri

Dünya ülkelerinin beş kıtaya bölünmesiyle belirtilmiştir. Asya'da 48 ülke, Afrika’da 55 ülke gibi. En küçük ülke 0,44 kilometrekare yüzölçümü ile Vatikan’dır. Rusya ise yüzölçümü bakımından en büyük ülkedir.

Doğu Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Batı Asya olmak üzere ayrılır. Bazılarının Orta Asya olarak bildiği Orta Asya, Çin'in batı bölgelerinden başlayarak Afganistan'ın kuzeyine kadar ulaşır. Asya'nın bu kısmı siyasi olarak aralarında Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerin de bulunduğu 5 ülkeye ayrılmıştır.

Avrupa'da 44 ülke ve bölge bulunmaktadır. Konumsal olarak, beş bölgeye ayrılmıştır: Güney Avrupa, Batı Avrupa, Orta Avrupa, Kuzey Avrupa ve Doğu Avrupa. İşte, dünyadaki ülke adları ve sayıları.

Asya'da Kaç Tane Ülke Var?

Asya kıtasındaki ülke sayısı 48 tanınmış ülke ve dört yarı bağımsız olarak ayrılmaktadır. İşte Asya Kıtasındaki Ülke Sayısı Ve İsimleri

  1. Çin
  2. Azerbaycan
  3. Bahreyn
  4. Ermenistan
  5. Btuhan
  6. Birleşik Arap Emirlikleri
  7. Brunei
  8. Afganistn
  9. Doğu Timor
  10. Endonezya
  11. Bangladeş
  12. Filipinler
  13. Filistin
  14. Güney Kore
  15. Gürcistan
  16. Hindistan
  17. Irak
  18. İran
  19. İsrail
  20. Japonya
  21. Kamboçya
  22. Katar
  23. Kazakistan
  24. Kıbrıs
  25. Kırgızistan
  26. Kuveyt
  27. Kuzey Kore
  28. Laos
  29. Lübnan
  30. Maldivler
  31. Malezya
  32. Mısır
  33. Moğolistan
  34. Myanmar
  35. Nepal
  36. Özbekistan
  37. Pakistan
  38. Rusya
  39. Singapur
  40. Sri Lanka
  41. Suriye
  42. Suudi Arabistan
  43. Tacikistan
  44. Tayland
  45. Türkiye
  46. Türkmenistan
  47. Umman
  48. Ürdün
  49. Vietnam
  50. Yemen

Kuzey Amerika'da Kaç Tane Ülke Var?

Kuzey Amerika kıtasında toplam 23 bağımsız ülke ve 22 bağımlı bölge bulunmaktadır. Antigua ve Barbuda Eyaleti. Bahamalar, Barbados eyaleti, Belize eyaleti, Panama eyaleti, Trinidad ve Tobago ülkesi. Jamaika Eyaleti, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Saint Vincent ve Grenadinler. Saint Kitts ve Nevis. Saint Lucia Eyaleti, Grenada Eyaleti, Guatemala Eyaleti, Kanada eyaleti, Kosta Rika, Küba Eyaleti, Meksika eyaleti, Nikaragua eyaleti, Hatay ülkesi, Honduras ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri Devleti.

Afrika'da Kaç Tane Ülke Var?

  • Cezayir
  • Angola
  • Benin
  • Botsvana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cabo Verde
  • Kamerun
  • Orta Afrika Cumhuriyeti
  • Çad
  • Komorlar
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  • Kongo Cumhuriyeti
  • Fildişi Sahili
  • Cibuti
  • Mısır
  • Ekvator Ginesi
  • Eritre
  • Esvatini
  • Etiyopya
  • Gabon
  • Gambiya
  • Gana
  • Gine
  • Gine-Bissau
  • Kenya
  • Lesoto
  • Liberya
  • Libya
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Moritanya
  • Mauritius
  • Fas
  • Mozambik
  • Namibya
  • Nijer
  • Nijerya
  • Ruanda
  • Sao Tome ve Principe
  • Senegal
  • Seyşeller
  • Sierra Leone
  • Somali
  • Güney Afrika
  • Güney Sudan
  • Sudan
  • Tanzanya
  • Gitmek
  • Tunus
  • Uganda
  • Zambiya
  • Zimbabve
  • Batı Sahra veya Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti

Güney Amerika'da Kaç Tane Ülke Var?

Güney Amerika’da toplam 12 ülke vardır.

  1. Kolombiya
  2. Bolivya
  3. Arjantin
  4. Şili
  5. Peru
  6. Uruguay
  7. Brezilya
  8. Paraguay
  9. Venezuela
  10. Guyana
  11. Surinam
  12. Ekvador
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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