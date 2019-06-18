Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? ATA AÖF 3 ders sınavı ne zaman olacak?

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak sorusu Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sıkça araştırılıyor. Güz ve Bahar döneminin sona ermesinin ardından alttan dersi kalan öğrenciler bu yıl son kez uygulanacak olan 3 ders sınavının tarihini merak ediyor. İşte ATA AÖF bütünleme sınavı ile ilgili detaylar...

ATA AÖF

 

ATA AÖF Bahar dönemi bütünleme sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak soruları öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bu yıl son kez uygulanacak olan ATA AÖF 3 ders sınavı tarihi de belli oldu.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı tarihi 29- 30 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2018-2019 yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da yapılacak.

ATA AÖF SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği kurallara göre; sonuçların açıklanmasından sonra 5 iş günü içerisinde “dilekçe” yoluyla itirazda bulunabilir. Atatürk Üniversitesi için de geçerli olan bu süre, İstanbul Üniversitesi için 3 iş günü olarak belirtilmektedir. Geri dönüş ise üniversitenin belirlediği tarihler içerisinde olmaktadır. Gerek ATA gerek İstanbul üniversitelerinde okuyan öğrenciler için iki çeşit dilekçe örneği bulunmaktadır.

Anadolu Üniversitesi itiraz için 2 yol bulunmaktadır.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenler sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine dilekçe yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine dilekçeyi mail atarak itirazlarını yapabilirler.

Sınav itiraz dilekçesinde Ad, soyad, TC kimlik numarası, cep telefonu bilgilerini yazabilirsiniz. Anadolu Üniversite tarafından konuyla ilgili geri dönüş yapılacaktır.

Dilekçe adresi;
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir

e-posta adresi;
aofbilgi@anadolu.edu.tr

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Mersin'de fabrika yangını
GÜNDEMMersin'de fabrika yangını
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Reddediyoruz
GÜNDEMDışişleri'nden AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi
Denizli'de yıldırımın isabet ettiği 15 koyun öldü
GÜNDEMYıldırımın isabet ettiği 15 koyun öldü
Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu nereli, kaç yaşında? Ekrem İmamoğlu hayatı
GÜNDEMEkrem İmamoğlu kimdir?
AK Parti'nin İBB Adayı Binali Yıldırım'dan açıklamalar
GÜNDEM"Yollar yetmiyor, mecbursunuz yeni yollar yapmaya"
SON DAKİKA! Askerlik süresini 6 aya indiren madde Meclis'te kabul edildi! Yeni askerlik sistemi...
GÜNDEMAskerlik sisteminde flaş gelişme
Bedelli askerlik sistemi son dakika! Bedelli askerlik ücreti ne kadar? Askerlikte son durum ne oldu?
GÜNDEMBedelli askerlik sistemi son dakika!
CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu, ulaşım sektörü esnafı ile buluştu
GÜNDEM"Toplu taşıma kullanım ve kalitesi yükselecek"
SON DAKİKA! Bursa'da metroya yıldırım düştü! Yolcular arasında gerginlik çıktı
GÜNDEMMetroya yıldırım düştü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X