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ATA AÖF final sonuçları açıklandı! ATA AÖF final sonuçları nasıl sorgulanır?

ATA AÖF final bahar yarıyılı sınav sonuçları açıklandı. ATA AÖF, final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden öğrenilebiliyor. Sınava itiraz etmek isteyenler için kılavuz da yayınlandı. İşte ATA AÖF final sonuçları sorgulama ekranı ve sınav itiraz kılavuzu...

ATA AÖF final sonuçları açıklandı! ATA AÖF final sonuçları nasıl sorgulanır?

2020-2021 Bahar yarıyılı online final sınavı sonuçları açıklandı. ATA AÖF final sonuçlarını öğrenmek isteyenler haberimizde yer alan linkten sonuç ekranına erişebilir.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLA

Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacak.

SINAV SONUÇLARI İTİRAZ KILAVUZU İÇİN TIKLA

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