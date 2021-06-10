2020-2021 Bahar yarıyılı online final sınavı sonuçları açıklandı. ATA AÖF final sonuçlarını öğrenmek isteyenler haberimizde yer alan linkten sonuç ekranına erişebilir.
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLA
Final Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59’a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacak.
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