ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara artık geri sayım başlamışken öğrenciler "ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 ATA AÖF sınav yerleri hakkında detaylar...
2023-2024 eğitim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) sınav takvimi paylaşıldı. Buna göre; güz dönemi vize sınavları 25 Kasım itibarıyla başlauyacak. Sınavlara artık kısa bir süre kalmasıyla ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırması sıklaştı. İşte, ATA AÖF sınav yerleri ile ilgili güncel bilgiler...
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair net bir açıklama bulunmazken; sınav belgesinin vize tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konuya dair resimi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.
Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;
I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30
II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00
III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00