ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama: ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi güz yarıyılı bütünleme sınavı için geri sayım başladı. Bütünleme sınavları 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında üç oturumda düzenlenecek. Sınava artık sayılı günlerin kalmasıyla "ATA AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 2024 ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranına dair bilgiler...
Vize ve final sınavlarından düşük puan alan veya not yükseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi akademik takvimine göre; bütünleme sınavı, 17-18 Şubat tarihlerinde 95 merkez ve Bakü’de yapılacak. Peki, ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte, konuya dair ayrıntılar...
ATA AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Ömeroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden ATA AÖF sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını duyurdu. Ömeroğlu paylaşımında "Değerli öğrencilerimiz 17-18 Şubat tarihlerinde 95 merkez ve Bakü’de yapılacak bütünleme sınavı giriş belgeleriniz bugün açılacaktır." ifadelerini kullandı.
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ
2023-2024 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi akademik takvimi yayımlandı.
Bütünleme Sınavı Tarihleri:
I.Oturum: 17 Şubat 2024 Saat: 09.30
II.Oturum: 17 Şubat 2024 Saat: 14.00
III.Oturum: 18 Şubat 2024 Saat: 15.00