Vize ve final sınavlarından düşük puan alan veya not yükseltmek isteyen öğrenciler, bütünleme sınavlarına katılacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi akademik takvimine göre; bütünleme sınavı, 17-18 Şubat tarihlerinde 95 merkez ve Bakü’de yapılacak. Peki, ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? İşte, konuya dair ayrıntılar...