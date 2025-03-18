ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

ATA AÖF bahar dönemi vize ve final takvimi belli oldu. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vizeleri için sınav giriş belgesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime sunulacak. Peki, "ATA AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı? ATA AÖF sınavları ne zaman?" İşte 2025 ATA AÖF sınav tarihleri...