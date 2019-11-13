Mesafeli yakınlaşma

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü komedyen Ata Demirer, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Tek başına bir mekanda oturan Demirer’in hemen yan masasında Ferhan-Derya Şensoy Kardeşler oturdu.
Üçlünün ayrı masalarda mesafeli başlayan tatlı sohbeti, gazetecilerin kendilerini görüntülemesiyle yerine paniğe bıraktı.
Gazetecilerden rahatsız olan üçlü, 5 saat boyunca yan masalardan birbirlerine seslenerek sohbet etti.
İlerleyen saatlerde gazetecilerin gittiğini düşünen Ata Demirer ve Şensoy Kardeşler, Demirer’in masasında bir araya geldi. Yaklaşık 7 saat mekânda oturan üçlünün koyu sohbeti dikkat çekti. Demirer ile Derya Şenşoy arasındaki samimi sohbet ise kafaları karıştırdı.
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