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Haberler Magazin Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi? FOX TL ile Ata Demirer Gazinosu
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Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?

Yeni yıl için geri sayım başladı. Yılbaşı gecesine özel, her sene olduğu gibi bu yıl da televizyon kanalları, eğlence programları için hazırlıklarını tamamladı. Bunların arasında FOX TV ekranlarında yayınlanacak Ata Demirer Gazinosu da yer alıyor. Ünlü komedyen Ata Demirer izleyicileri hem güldürmeye hem de eğlendirmeye hazırlanıyor. İşte Ata Demirer hayatı ve kariyeri...

Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi? FOX TL ile Ata Demirer Gazinosu
HABERTURK.COM

Yılbaşına gecesine özel FOX TV ekranlarında Ata Demirer Gazinosu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Ata Demirer'in hayatı ve kariyeri merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, "Ata Demirer kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Ata Demirer evli mi?" İşte başarılı komedyen Ata Demirer'in hayatı ve kariyeri...

ATA DEMİRER KİMDİR?

6 Temmuz 1972 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ata Demirer, ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da tamamlamıştır. Abilerinin yardımıyla gece kulüplerinde piyanist-şantör olarak çalışmaya başlayan Demirer, 1991 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü'nü kazanmıştır.

Eğitim hayatı sürecinde müzisyenlik yapmaya devam eden Ata Demirer, arkadaşlarının ısrarı üzerine bar komedyenliği denemelerine başlamış ve Vitamin Grubu üyesi Gökhan Semiz sayesinde stand up gösterilerine adım atmıştır. Aynı zamanda Vitamin Grubunun "Turkish Kovboylar" adlı şarkısındaki gazeli seslendiren kişi de Ata Demirer'dir. E.Ş.E.K Tiyatro Grubunun kurucusu Uğur Uludağ'nın aracılığı ile ilk profesyonel stand up gösterisini gerçekleştiren Ata Demirer, bu şekilde kariyerine giriş yapmıştır.

ATA DEMİRER EVLİ Mİ?

Ünlü komedyen Ata Demirer, 22 Nisan 2012 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Özge Borak ile evlenmiştir. Çiftin evliliği 14 Kasım 2014 tarihinde son bulmuştur. Ata Demirer bu evlilikten sonra bir daha nikah masasına oturmamıştır. Bilinene göre Demirer'in şimdilerde bir ilişkisi de yoktur.

ATA DEMİRER FİLMLERİ

2021 - Bursa Bülbülü

2018 - Hedefim Sensin

2017 - Olanlar Oldu

2015 - Niyazi Gül Dört Nala

2014 - Eyyvah Eyvah 3

2012 - Berlin Kaplanı

2011 - Eyyvah Eyvah 2

2010 - Eyyvah Eyvah

2008 - Avrupa Yakası - Sezon 6

2008 - Osmanlı Cumhuriyeti

2005 - Avrupa Yakası - Sezon 3

2005 - Kısık Ateşte 15 Dakika

2004 - Avrupa Yakası - Sezon 2

2004 - Avrupa Yakası - Sezon 1

2004 - Neredesin Firuze

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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